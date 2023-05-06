СБУ задержала отца и сына, которые помогали оккупантам в Херсонской области: они пытались скрыться. Фото

Служба безопасности Украины сорвала побег двух коллаборантов в Херсонской области. Приспешники Кремля помогали врагу на оккупированных территориях.

Видео дня

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Задержанные оказались местными жителями – отцом и сыном, которые поддерживали врага во время временной оккупации региона.

Как информируют спецслужбы, после того, как украинские силы освободили правобережную Херсонщину, младший мужчина и дальше поддерживать контакт с российскими военными, сбежавшими на левый берег Днепра. Согласно данным следствия, он передавал оккупантам информацию о местах базирования и перемещения сил обороны на территории Белозерского района. Особый интерес врага вызвали локации боевых позиций ствольной артиллерии ВСУ. Кроме того, подозреваемый предоставлял захватчикам информацию о последствиях российских воздушных атак на местной территории.

Оккупанты использовали полученную развединформацию для точного нацеливания повторных ракетно-артиллерийских ударов на населенные пункты Белозерка, Кизомис и Велетенское, включая применение управляемых авиабомб.

Для коммуникации с врагом изменник использовал анонимные мессенджеры, а передачу разведывательной информации осуществляли в формате текстовых и аудиосообщений, а также электронных координат.

В то же время, второй фигурант дела добровольно согласился на назначение к созданному оккупантами "министерства сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области" во время временной оккупации Херсона. Исполняя обязанности на этом посту, он послушно следовал указаниям гауляйтера Сальдо о распространении кремлевского режима на территории региона.

СБУ установила, что старший коллаборант регулярно участвовал в совещаниях под председательством оккупационного "министра" и призвал жителей поддерживать врагов.

После того, как украинские силы отвоевали регион, предатели понимали, что их ждет наказание за преступления и хотели бежать на оккупированную часть Херсонщины. С этой целью они вели переговоры с оккупантами по организации эвакуации. Однако Служба безопасности Украины вовремя разоблачила и задержала злоумышленников.

Как сообщалось ранее, на временно оккупированной территории произошел ряд ЧП, прозванных в народе "ударом бумеранга". Возмездие догнало предателей Украины – одни уже на том свете, другие еще ждут своей очереди.

Напомним также, что благотворительный фонд "Все для победы" заявил об информационной атаке, которую совершают предатели Украины и путинские СМИ. Атака направлена на основательницу фонда Slava Ukraini Иоганну-Марию Лехтме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!