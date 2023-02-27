Предателей Украины настигла расплата: десятки уже отправились на тот свет

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 г. на временно оккупированной территории произошел ряд ЧП, которые в народе прозвали "ударом бумеранга". И ведь не поспоришь: возмездие настигло предателей Украины – одни уже на том свете, другие еще ждут своей очереди. Причем счет идет на десятки.

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Подробнее о самых резонансных ликвидациях читайте в материале OBOZREVATEL.

Восемь лет на правосудие

2 марта 2022 г. был найден застреленным городской голова Кременной Владимир Струк. О похищении Струка неизвестными накануне заявила его жена.

Еще в самом начале агрессии России в 2014 году он являлся активным сторонником "ЛНР", однако затем выехал на свободную от оккупации часть области и даже дважды избирался главой Кременецкой ОТГ. Струк выдвигался на этот пост от партии "ОПЗЖ", которая уже запрещена в Украине.

После начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 г. Владимир Струк занял активную пророссийскую позицию, агитируя депутатов ОТГ к коммуникации с РФ и "ЛНР" – он неоднократно собирал депутатов по этому поводу.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко после ликвидации Струка написал на своей странице в Facebook: "Весь государственный аппарат – СБУ, МВД, прокуратура, суды – 8 лет ничего не смогли сделать с откровенным сепаратистом Струком! Потому что у него было много денег. Скорее всего, при поддержке из РФ. Но когда русские войска подошли за 15 км к Кременной, Владимира Струка судили судом народного трибунала. Судя по всему, расстрелян неизвестными патриотами как предатель по законам военного времени".

Русская зачистка

Если смерть Струка не оставила особых вопросов, то гибель еще одного коллаборанта вызвала много споров. Правая рука гауляйтера временно оккупированной территории Херсонской области Кирилл Стремоусов, по информации россиян, погиб в ДТП 9 ноября 2022 г. Однако обстоятельства аварии были настолько странными, что практически сразу вызвали много вопросов, а спустя несколько дней окончательно стало понятно: Стремоусов убит, причем своими же.

Более того, русские даже раздавили военной техникой авто, на котором передвигался Стремоусов, чтобы "зачистить" следы стрельбы.

Дело в том, что Стремоусов накануне гибели "пошел в разнос". Он неоднократно заявлял, что "в министерстве обороны РФ есть предатели", что российская армия со дня на день оставит единственный захваченный ею областной центр Украины. После того, как российским СМИ дали команду не пускать заместителя гауляйтера в эфир, Кирилл Стремоусов стал записывать видеобращения и публиковать их в соцсетях.

То,что его убийство было только вопросом времени, мало кто сомневался – так и произошло, а через три дня после этого украинская армия освободила Херсон.

Нардепа убрали со второй попытки

Парламентарий от "Слуги народа" Алексей Ковалев через четыре дня после начала полномасштабного вторжения РФ уехал из Киева на... Херсонщину. В то время, когда в регионе оккупанты похищали активистов, чиновников, ветеранов АТО, – действующего народного депутата Ковалева удивительным образом никто не трогал.

"Но довольно быстро стало понятно, почему. Нардеп всеми силами стал доказывать россиянам свою лояльность и незаменимость. Всем уже известна его фраза: "Россия здесь всерьез и навсегда", которая и стала точкой невозврата", – рассказал собеседник OBOZREVATEL в контрразведке.

По его информации, Алексей Ковалев выполнял задачи, которые ему ставили россияне, и помогал оккупационным войскам. В частности, размещал военнослужащих РФ в подконтрольном ему санатории.

В конце июня 2022 г. произошло первое покушение на Ковалева. В Голой Пристани был взорвал его автомобиль, однако нардеп-предатель остался жив, а через пару недель после этого занял должность "заместителя председателя" оккупационного "правительства Херсонской области".

Ковалевым занялось Государственное бюро расследований: ему объявили о подозрении в госизмене и пособничестве стране-агрессору, а также объявили в розыск.

Предателю грозило от 15 лет лишения свободы вплоть до пожизненного срока, однако 28 августа неизвестные вынесли Алексею Ковалеву смертный "приговор". В своем доме в Голой Пристани, который миллионер считал чуть ли не крепостью, предатель был застрелен.

Бумеранг настигнет всех

За время полномасштабной войны на оккупированной территории Украины были "зачищены" десятки предателей: от весьма влиятельных и до мелких сошек (наиболее резонансные ликвидации смотрите на нашем коллаже).

А уж сколько было покушений – трудно сосчитать. Все это, конечно же. заставило изрядно понервничать предателей.

По словам собеседника OBOZREVATEL в украинской разведке, наиболее горячий для предателей регион сегодня – это Запорожская область. Подрывы автомобилей и другие "чудеса" там происходят с завидным постоянством. Но не стоит расслабляться ни Донбассу, ни другим пока еще оккупированным территориям – удар бумеранга по предателям украины неизбежен.

ФСБ пытается этому противостоять, однако безуспешно и потому российская спецслужба устроила террор: без малейших поводов задерживает и бросает за решетку тех, кто не выехал с оккупированной территории.