ФСБ устроила ''охоту'' на украинцев в оккупации: в ''диверсантку'' превратили даже маму маленьких детей

Спецслужбы России на временно оккупированной территории Украины устроили настоящий террор и бросают за решетку ни в чем не повинных людей. Масштаб фальсификации дел уже таков, что среди задержанных "диверсантов" оказалась даже мама двух детей, владелица студии массажа. Ее похитили в Мелитополе и вывезли в Москву.

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Подробнее об этом и других случая читайте в материале OBOZREVATEL.

Из массажистки в "террористки"

Из сообщения российского Telegram-канала ВЧК-ОГПУ 21 февраля стало известно, что в следственном изоляторе "Лефортово" в Москве появился новый "сиделец" – гражданка Украины Янина Акулова.

Замужняя молодая женщина и мама двух дочек жила счастливой мирной жизнью, владела студией массажа и помогала жительницам Мелитополя стать красивыми. Все изменилось, когда город захватили российские оккупанты.

В Facebook Янина в основном писала о своей студии, предлагала услуги, а после вторжения неосторожно опубликовала в открытом доступе несколько постов, которые четко говорят о ее позиции. Позиции украинки.

13 апреля она опубликовала сообщение, в котором рассказала, что осталась с семьей в Мелитополе.

"24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Честнее всего будет сказать, что за эти почти 2 месяца разрушили мою жизнь. В то утро позвонил телефон, где-то в 6:00, и сказали что произошли взрывы на аэродроме, началась война, сон пропал... В первый же день мы узнали, что такое взрывы (…) Очень быстро пустели магазины и аптеки, уезжали люди, а мы все больше вещей сносили в коридор – обустраивали наше жилище там, где нет окон. Прошло еще 2 недели - взрывы есть, но где-то за городом. Очень страшно... Вы спросите, выехала ли я из города? Нет, я дома... Я надеюсь что все закончится и будем мы жить как и до 24.02.2022", – написала Янина.

Трудно сказать, почему семья не попыталась выехать из оккупации, возможно действительно верила в быстрое освобождение. Через несколько дней Янина снова открыла свою студию – нужно было за что-то жить.

6 октября 2022 г. женщина отметила день рождения, а через 5 дней к ней домой ворвались вооруженные люди и увезли в неизвестном направлении. Судя по всему, родственники сначала боялись огласки и пытались разыскать Янину самостоятельно, но 2 декабря ее сестра сообщила о похищении и попросила помощи.

Как позднее выяснилось, Янину Акулову вместе с еще двумя жителями Мелитополя – Антоном Жуковским и Дмитрием Сергеевым – российская ФСБ обвинила в подготовке взрыва на Рижском рынке в Мелитополе, а также в том, что они 18 сентября 2022 года будто бы взорвали автомобиль, в котором находились сотрудники оккупационных учреждений региона, россияне Михаил Щетинин и Сергей Горбунов.

На видеозаписи, которую опубликовала спецслужба страны-агрессора, все трое конечно же "признали вину", а также то, что были "завербованы СБУ". Подруга Янины, с которой удалось поговорить журналистам OBOZREVATEL, наотрез отрицает, что та каким-либо образом причастна к подобному.

"Яночка – обычная мама, жена! Поверьте, она настолько далека от всего иного! Какая взрывчатка, бомба и тому подобное, вы что?! Она мечтала о мирной жизни, это правда, но рисковать своими девочками не стала ни за что. Они ее жизнь!" – поделилась подруга.

"ФСБ в ярости от бессилия"

В том, что из украинцев выбили признания пытками, не сомневаются в украинской разведке.

"К сожалению, это обычная практика ФСБ. После различных подрывов на оккупированной территории, которые вполне могли совершить те же русские – ведь там идет борьба за "кормушку" – спецслужбе нужно было показать результат. То есть, раскрыть все эти дела. ФСБшники в ярости от бессилия, а в итоге ни в чем не повинных людей попросту превращают в террористов. И таких случаев много", – поделился офицер в разговоре с OBOZREVATEL.

В феврале 2023 года российская спецслужба отчиталась о еще одном громком задержании – в этот раз "бердянских партизан". Ими "оказались" Дамиан Омельяненко, Алексей Макаренко и Артур Шашинок.

Их обвинили в причастности ко взрыву в представительстве партии "Единая Россия" на территории Бердянска, в ликвидации так называемого "заместителя начальника ГАИ" Бердянска Александра Колесникова, в покушении на "коменданта" Артема Бардина, в подготовке убийства "заместителя мэра" Олега Бойко и его супруги, заместителя главы оккупационной администрации Бердянска Павла Ищука.

Ну и вишенка на торте: "диверсантам" еще приписывают и подготовку покушения на бывшего сотрудника СБУ – предателя Украины Василия Прозорова. Задолго до полномасштабного вторжения он сбежал с семьей в Россию, за это время успел написать несколько "разоблачительных" книг, а теперь ведет антиукраинский Telegram-канал.

Более того, у ФСБшников оказалась настолько больная фантазия, что они заявили, будто один из "диверсантов" – Дамиан Омельяненко – был завербован собственной матерью (!), которая много лет живет и работает в Польше.

Дамиан учился в Харьковском университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба: правда, по данным ЦЖР, учебу не закончил потому что пошел на срочную службу. После нее вернулся домой в Бердянск. До оккупации города Россией в 2022 году парень жил обычной гражданской жизнью, а потом уже не мог выехать из-за опасения, что не пройдет блокпосты – на теле набиты "военные тату".

Где сейчас удерживают "бердянских партизан" – неизвестно. Но шансов на то, что им удастся избежать судилища в России, как и мелитопольским "диверсантам", практически нет.