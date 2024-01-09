СБУ задержала российского информатора, который 'охотился' на ПВО и HIMARS под Славянском: какое наказание грозит. Фото

В Донецкой области разоблачили и задержали российского информатора, "охотившегося" на украинскую противовоздушную оборону и системы HIMARS под Славянском. Мужчина сливал оккупантам фото и координаты размещения вооружения.

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Злоумышленником оказался 43-летний местный житель, теперь ему грозит больше десяти лет заключения. Об этом сообщила Служба безопасности, публикуя подтверждение подрывной деятельности украинца.

Отмечают, что фигурант поддерживал вооруженную агрессию РФ против нашего государства, о чем не раз писал в прокремлевских Телеграмм-каналах.

Встав на сторону ФСБ, он "сливал" агрессору локации Сил обороны, которые были вовлечены в боевые операции на восточных направлениях фронта. В первую очередь пытался выявить пункты базирования комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня, в частности западных M142 HIMARS.

Кроме этого, житель Славянска интересовался местами наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ. Чтобы собрать такую информацию, лично обходил город и окрестные села, где скрыто фиксировал дислокации и маршруты военных.

Полученные сведения мужчина распространял через один из вражеских Telegram-каналов, администрируемый представителями "МГБ ДНР". В частности, в этот чат-бот ФСБ он сбрасывал данные о местах базирования и ориентировочном количестве украинских войск на Славянском направлении.

Впрочем, благодаря оперативному реагированию СБУ удалось сорвать вражеские планы по осуществлению прицельных обстрелов украинских объектов. Контрразведчики задержали приспешника РФ, изъяли телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу агрессора.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре задержали чиновника УЗ, который шпионил за военными эшелонами ВСУ. Мужчина одобрял российское вторжение в Украину и был завербован ФСБ.

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