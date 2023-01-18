СБУ задержала в Херсоне коллаборанта, помогавшего оккупантам проводить рейды в поисках партизан. Фото

Служба безопасности Украину провела задержание херсонского коллаборанта, который работал в "МВД России". После освобождения Херсона он пытался сбежать на левобережную часть региона, которая временно оккупирован российскими захватчиками.

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Об этом сообщила пресслужба СБУ в Telegram. Предатель был разоблачен в результате стабилизационных мероприятий в городе. В местных Telegram-каналах назвали настоящее имя коллаборанта – Кирило Виктор Михайлович.

Преступником оказался бывший сотрудник государственной автомобильной инспекции, который после начала полномасштабной войны перешел на вражескую сторону. После оккупации Херсона он получил "должность" в местном "главном управлении министерства внутренних дел Херсонской области".

Предатель получил "почетное звание" – он стал "инспектором батальона патрульно-постовой службы".

Вместе с оккупантами он совершал "рейды" Херсоном, выявляя тех, кто против "русского мира". Грабил дома и отвозил людей в местную застенку.

Сотрудники Службы безопасности Украины смогли разоблачить предателя и не дали ему скрыться на левом берегу Днепра, которая пока находится под контролем армии России.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заявили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины (добровольные занятия гражданином Украины должности в правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной россиянами территории).

Судом избрана мера пресечения в виде заключения по стражей на срок до 15 лет.

Как сообщил OBOZREVATEL, во временно оккупированном городе Бердянск Запорожской области был ликвидирован известный коллаборант Алексей Кичигин, который занимал должность "главы администрации района". 13 января он был подорван в собственном автомобиле.

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