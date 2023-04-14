СБУ задержала вражеского агента, искавшего слабые места на границе Украины и РФ. Фото

В Сумской области сотрудники СБУ задержали российского агента. Местный предатель собирал информацию о слабых местах на государственной границе с РФ.

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Также врага интересовали данные о местах нахождения и вооружениях украинских воинов, злоумышленника поймали с поличным. Подробности сообщили в СБУ.

В Сумской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ, разведывавшего слабые места на государственной границе с РФ. Местный житель предал Украину еще в начале полномасштабного вторжения, согласившись на сотрудничество с российской ФСБ.

"По данным контрразведки СБУ, злоумышленник был завербован во время одной из поездок в РФ, где он поддерживал контакт с работавшим на ФСБ россиянином. После 24 февраля прошлого года фигурант получил от врага задачу: собирать разведданные о местах базирования Сил обороны в приграничных районах северо-восточной части Украины", – отметили в СБУ.

В первую очередь российские спецслужбы интересовались расположением укрепрайонов, фортификационных сооружений, а также техникой и вооружениями, которыми были снаряжены Силы обороны Сумщины.

Получив задание от ФСБ, предатель на своем автомобиле объезжал населенные пункты региона, собирая нужную врагу информацию. В частности, он втирался в доверие к местным жителям, у которых в ходе малозначительных разговоров выспрашивал о присутствии и местоположении украинских воинов в приграничных районах Сумщины.

Далее он ехал на места, о которых узнвал в ходе разговоров, уточнял информацию, а затем отмечал координаты украинских объектов на электронной карте. Связь с ФСБ предатель поддерживал через закрытый чат в одном из популярных мессенджеров.

"Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника во время выполнения разведывательного задания. По результатам обысков у фигуранта изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами подрывной деятельности в пользу оккупантов", – рассказали в СБУ.

Предателю сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

В разоблачении предателя были задействованы сотрудники СБУ в Сумской области и пограничники Государственной пограничной службы.

Напомним, ранее СБУ предупредила украинцев о риске провокаций на Пасху. Из-за поражений на поле боя агрессор активизирует усилия по расколу украинского общества изнутри, в частности путем использования религиозного противостояния.

В Службе дали ряд исчерпывающих рекомендаций, следуя которым украинцы помогут не дать России превратить праздник в трагедию.