СБУ задержала вражескую информаторку, создавшую Telegram-канал для сбора разведданных об обороне Одессы

Служба безопасности Украины разоблачила очередную предательницу, которой оказалась жительница Одессы. Женщина тайно собирала информацию о расположении и движении сил обороны на территории региона.

Видео дня

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале СБУ. Как говорится в сообщении спецслужб, особенно её интересовали укрепление у побережья Одесщины.

Чтобы собирать необходимую информацию, женщина создала пророссийский Telegram-канал, куда присоединились несколько сотен сторонников антиукраинских идей. Она призвала их присылать ей скриншоты электронных карт с координатами подразделений украинских войск. Собранную информацию она передавала агрессорам.

Во время обыска по месту жительства СБУ обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами предательской деятельности.

За противозаконные действия ее задержали. Одесситке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

На время расследования для нее была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что СБУ взялась за блоггершу, которая призвала отделить Закарпатье от Украины. Как рассказали в спецслужбе, блоггер пыталась нарушить стабильность в Закарпатском регионе, распространяя в сети сепаратистские призывы.