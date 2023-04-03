СБУ задержала вражескую осведомительницу, которая наводила ракеты РФ на больницы и общежития в Краматорске. Фото

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали жительницу Краматорска, которая была пособницей оккупантов. Она наводила российские ракеты на больницы и общежития своего города.

Видео дня

Женщину дистанционно завербовал сотрудник ФСБ РФ. Ее разоблачили во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донетчины, информирует СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Установлено, что для привлечения украинки к негласному сотрудничеству враг использовал запрещенные соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Там она активно высказывалась в поддержку вооруженной агрессии РФ.

В дальнейшем по указанию куратора предательница пыталась выявить военные аэродромы ВСУ и места базирования подразделений Госпогранслужбы на территории региона. Также она обходила город и обозначала в электронных картах координаты местных больниц и общежитий.

Такие разведданные российским оккупантам требовались для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по объектам.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время выполнения ею разведывательного задания врага. У женщины изъяли мобильный телефон, используемый для выполнения вражеских указаний и коммуникации с представителем ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении за совершенное преступление, а суд избрал меру пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование всех обстоятельств преступления.

Мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте СБУ задержала корректировщика ракетного удара по школе в Краматорске. Приспешником оккупантов оказался работник завода, ему грозит 15 лет заключения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!