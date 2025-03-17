СБУ запретила въезд в Украину румынскому политику, которая пишет письма Путину с антиукраинскими призывами. Фото

В понедельник, 17 марта, Служба безопасности запретила въезд в Украину румынскому политику Диане Йованович-Шошоаке. Накануне стало известно о том, что она пишет письма кремлевскому диктатору с антиукраинскими призывами.

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Такое заявление было сделано в СБУ. В частности, политик подвергает сомнению национальный суверенитет и международно признанные границы Украины.

"Служба безопасности на 3 года запретила въезд в Украину главе пророссийской румынской партии "SOS Румыния" Диане Йованович-Шошоаке, которая поддерживает войну РФ против Украины", – говорится в сообщении.

По данным украинской спецслужбы, зарубежная политик пишет письма Путину, в которых восхваляет полномасштабное вторжение РФ и призывает к захвату нашего государства.

В то же время Шошоаке подвергает сомнению национальный суверенитет и международно признанные границы Украины, в частности в ее западных и юго-западных регионах.

Кроме того, иностранка регулярно распространяет нарративы Кремля во время своих публичных выступлений на территории Румынии и других стран Евросоюза.

"Служба безопасности продолжает документировать подрывную деятельность зарубежных приспешников России, угрожающих государственной безопасности Украины, и в рамках законодательства продолжит принимать все необходимые меры по защите национальной безопасности нашего государства", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, в Румынии, пророссийская ультраправая политик, лидер партии "SOS Румыния" Диана Шошоаке, которую ранее исключили из списка кандидатов в президенты, вновь отличилась, написав письмо диктатору РФ Владимиру Путину. Она пожаловалась на решение суда, а также издала ерунду о "румынских территориях, незаконно удерживаемых Украиной".

Напомним, в марте прошлого года Диана Шошоаке также отметилась посягательствами на украинскую территорию по классике "методичек российской пропаганды". Политик подала законопроект, которым предложила аннексию территорий Украины: Северной Буковины, Герца, Буджака (Кагула, Болграда, Измаила), исторического Марамуреша и острова Змеиный.

Кроме того, Шошоаке сравнила президента Украины Владимира Зеленского с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, а нашу страну назвала "террористкой". Сенатор добавила, что Румыния должна выступить против "преступного государства" или подтвердить, что она за одну ночь "стала вассалом Украины и колонией Киева".

На одном из пленарных заседаний в румынском парламенте Шошоаке устроила ссору и воскликнула "Слава Москве". Конфликт произошел из-за ее ноутбука, настроенного на московский IP-адрес.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Высший суд Румынии исключил из списка кандидатов в президенты Диану Шошоаке. Свое решение орган правосудия не объяснил, как это делается обычно.