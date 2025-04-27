Считался без вести пропавшим: на Полтавщине провели в последний путь бойца Александра Ахматгалиева. Фото

В Кременчуге простились с защитником Александром Ахматгалиевым. Воин пал в бою с российскими оккупантами в Луганской области, вблизи Макеевки, в мае прошлого года.

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Почти год Александр считался без вести пропавшим, только недавно его тело удалось вернуть домой. О Герое рассказало местное издание "Кременчугский Телеграф".

В Кременчуге 25 апреля провели в последний путь солдата Александра Ахматгалиева. Он родился в 27 июля 1979 года в Краснополье Николаевской области, там же окончил школу и училище, получив сразу две специальности – строительного столяра и плотника. Дальше переехал на Полтавщину. Последним местом работы мужчины стал Крюковский машиностроительный завод, на который он пришел за две недели до начала полномасштабного вторжения и где работал вплоть до мобилизации.

Там, в Полтавской области, рассказывают на Крюковском машиностроительном заводе, Александр создал семью, там же десять лет назад родился его сын.

"Такого положительного, светлого человека, как Саша, больше не найдешь. Он был очень хозяйственным, умел работать с деревом, все уважали его и как первоклассного столяра, и как общительного, доброго мужчину. С ним невозможно было поссориться, он всегда улыбался и постоянно рассказывал нам о своей семье, которой очень близко". – вспоминает коллегу и товарища столяр участка по изготовлению мебели и интерьера транспорта социального назначения КПВ Юрий Ремез.

Он также рассказал, что незадолго до того, как Александр был мобилизован, он установил дома новый отопительный котел. Чтобы его приобрести, работал дополнительно – "словно боялся не успеть все починить". А когда получил повестку, за свой счет приобрел необходимую амуницию.

К Вооруженным силам Украины Александр присоединился 12 февраля 2024 года. В подготовительном центре получил военную профессию пулеметчика. А всего спустя три месяца – пропал во время боя.

"Уже во время службы мужчина был наводчиком 1-го отделения специального назначения. Воин погиб 12 мая 2024 года во время обороны Украины возле Макеевки в Луганской области. Длительное время Александр считался без вести пропавшим, "потом удалось достать тело и по ДНК [установить] совпадение с родственниками", рассказывает "Лиман" (побратим павшего воина. – Ред.)", – отмечает "Кременчугский Телеграф".

Друг Александра, крестный отец его сына Сергей рассказал журналистам, что павший защитник никогда не отказывал в помощи тем, кому она была нужна.

"Был хорошим человеком, настоящим патриотом. Ушел защищать Украину от российского вторжения. Был классным мужчиной, классным человеком, хорошим семьянином был. И всегда помогал во всех ситуациях, первый отзывался на любые потребности, которые нужно было", – отметил Сергей.

Он добавил, что в ряды ВСУ стал первым – и Александр помогал его семье вплоть до момента, когда сам пошел на войну.

Коллеги павшего защитника подчеркивают, что он был человеком "очень положительным, очень добрым, вежливым, всегда поможет".

"Знаете, есть такие люди, как солнышко, можно так сказать. Какмоя бабушка говорила: "Плохие – они и там не нужны, а такие уходят очень рано". Поэтому жалко, — отметил один из коллег погибшего, Николай.

"Очень положительно. Всегда положительно. С ним было легко общаться. Он хороший семьянин", – добавил другой коллега Александра, Валерий.

Прощание с воином прошло в Свято-Николаевском соборе. После панихиды Александра похоронили в мемориальном секторе почетных захоронений защитников Украины на Свистовском кладбище Кременчуга.

У 44-летнего воина остались родители, жена и сын.

Напомним, ранее стало известно, что в Винницкой области простились с погибшим Героем Сергеем Порфировым. Он пропал без вести после боя в октябре 2022 года под Бахмутом. Семья почти три года не знала о судьбе Сергея ничего, а недавно экспертиза ДНК подтвердила его гибель.

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