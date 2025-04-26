Семья ждала почти три года: в Винницкой области простились с погибшим Героем Сергеем Порфировым. Фото

В Винницкой области 25 апреля простились с защитником Сергеем Порфировым, отдавшим жизнь за Украину. В ряды Вооруженных сил он стал с 1 августа 2022 года, а уже в начале октября того же года воин исчез во время выполнения боевого задания в районе Бахмута Донецкой области.

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Родные воина жили надеждой на возвращение Сергея почти три года, однако недавно семья получила подтверждение его гибели в бою. О прощании с Героем сообщили в Гайсинском районном государственном администрации и Дашевском поселковом совете.

Родился будущий Герой в селе Леухи, ныне входящем в Дашевскую территориальную громаду Гайсинского района Винницкой области. После школы продолжил обучение в Немировском строительном техникуме.

В 1999 году Сергей Порфиров был призван на срочную службу. После армии он вернулся на малую родину и работал в строительстве.

"Но когда Украина позвала — без колебаний встал на защиту страны. В августе 2022 года его мобилизовали в ряды ВСУ. После подготовки в Гайсине Сергей был направлен в горячую точку — город Бахмут. 5 октября 2022 года во время выполнения боевого задания Сергей пропал без вести. Это был тяжелый и длительный период неопределенности для его семьи. Жить между надеждой и болью – невыносимое испытание. Но благодаря идентификации тела стало возможным вернуть защитника домой, на родную землю, чтобы достойно попрощаться", – рассказывают на малой родине воина.

В последний путь Героя, отдавшего жизнь за Украину, провели 25 апреля со всеми военными почестями.

"Сергей Порфиров -– человек с большим сердцем, добрый, заботливый брат, дядя, надежный побратим. Он погиб, отдав свою жизнь ради нашей свободы, ради будущего Украины. Искренние соболезнования семье, близким и друзьям Сергея Дмитриевича. Светлая память, вечная честь герою!" – говорят земляки защитника.

Сергею Порфирову навеки остался 41 год.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб воин из Прикарпатья. Мирослав Гринишин последний свой бой принял 21 апреля на Покровском направлении. У Героя было четверо детей.

Также OBOZ.UA рассказывал, что на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Коток. Свой последний бой уроженец Белой Церкви принял на Запорожье еще в январе этого года.

Кроме того, сообщалось, что в боях на Донетчине погиб тернопольский полицейский Василий Панькив. Он пошел на войну добровольцем и пал в бою с врагом в возрасте 28 лет.

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