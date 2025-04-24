Пошел на войну добровольцем: в боях в Донецкой области погиб тернопольский полицейский Василий Панькив. Фото
Украина потеряла еще одного мужественного воина-защитника в Донецкой области. 23 апреля, во время выполнения боевого задания на фронте, погиб боец стрелкового батальона полиции старший лейтенант Василий Панькив.
Воин получил смертельное ранение во время очередной российской атаки в Донецкой области. Печальное известие о гибели 28-летнего правоохранителя принесла полиция Тернопольщины, где Василий работал до начала масштабного вторжения оккупантов.
Василий пришел на службу в органы внутренних дел в 2014 году. Он долгое время работал в подразделениях следствия и дознания, в июне 2024 года добровольцем присоединился к недавно сформированному стрелковому батальону полиции, чтобы защищать государство от российских захватчиков.
"Настоящий патриот, надежный товарищ, всегда приходивший на помощь, – таким Василий навсегда останется в памяти коллег и побратимов", – отметили в полиции.
Еще десять месяцев назад Василий работал в своем рабочем кабинете, добросовестно исполнял служебные обязанности в должности следователя отдела полиции №1 города Бережаны, рассказал его бывший начальник, руководитель ГУНП Тернопольщины Сергей Зюбаненко.
"Это болезненная потеря для всей нашей полицейской семьи", – считает главный полицейский области.
"Горько и больно, что мы каждый день теряем золотое поколение. Война – это одно из величайших бед, которое может постигнуть человечество. Война не только разрушает наши города, села, дома, но и ломает судьбы людей, изменяет их восприятие мира и хуже всего – уносит жизни. Но Герои не погибают, они навечно остаются в наших сердцах. Пусть Господь дарует Царство Небесное и вечное спокойствие его души", – добавили в Тернопольской епархии Украинской православной церкви.
Как сообщал OBOZ.UA, в Чугуевском районе Харьковщины 18 апреля погиб воин со Львовщины Степан Троцюк. Герою навсегда осталось 27 лет. Он был жителем города Самбор, простился со Степаном 23 апреля.
А украинский защитник из Полтавщины Юрий Сорока погиб в боях на северо-восточном направлении фронта, исполняя воинскую обязанность. Герою навеки осталось 46 лет.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!