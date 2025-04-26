Его сердце было открыто для всех: в боях за Украину погиб воин с Прикарпатья

Защищая Украину погиб воин со Львовщины Мирослав Гринишин. Последний свой бой он принял 21 апреля на Покровском направлении.

Видео дня

Дома защитника ждали мать, жена и четверо детей. Трагическое известие сообщили в Дзвиняцкой объединенной территориальной громаде.

"С глубокой печалью сообщаем о гибели Защитника-уроженца села Космач ГРИНИШИНА МИРОСЛАВА ДМИТРОВИЧА 1970 года рождения во время защиты Украины вблизи н.п. Преображенка, Покровского района, Донецкой области", – говорится в сообщении.

В громаде рассказали, что Мирослава Гринишина мобилизовали в сентябре 2023 года. Больше года он работал как медицинский работник во Львовском военном госпитале, где помогал раненым воинам.

А в январе 2025 года военный отправился на Покровское направление, где погиб 21 апреля во время выполнения боевого задания.

"Мирослав Дмитриевич был очень положительным и светлым Человеком, который всегда приходил на помощь, поддерживал добрым словом и искренней улыбкой. Его сердце было открыто для всех – он умел слушать, понимать, шутить и вдохновлять", – подчеркнули в громаде.

Дома воина ждали мама, жена и четверо детей.

Простятся с Героем в городе Ходоров во Львовской области 27 апреля. Ориентировочное время начала прощания – 13:00-14:00, в громаде точное время пообещали сообщит позже.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Коток. Свое последнее сражение уроженец Белой Церкви принял на Запорожье еще в январе этого года.

Также сообщалось, что в боях Донецкой области погиб тернопольский полицейский Василий Панькив. Он пошел на войну добровольцем и пал в бою с врагом в возрасте 28 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!