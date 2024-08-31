Считался пропавшим без вести: в боях за Украину погиб защитник с Хмельнитчины. Фото

На войне против российских оккупантов вблизи города Марьинка Донецкой области погиб военнослужащий Виталий Боровик. Он служил в 4 аэромобильном отделении одной из бригад Вооруженных сил Украины.

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16 декабря 2023 года связь с бойцом прервалась, он считался пропавшим без вести. 28 августа 2024-го Белогорский поселковый совет на своей Facebook-странице подтвердил трагическое известие – защитник пал во время выполнения боевого задания. Герою навсегда останется 33 года.

30 августа в родном селе воина Шуньки Хмельницкой области состоялась церемония прощания. Защитника его односельчане встречали с цветами и на коленях.

Боровик Виталий Викторович родился 14 марта 1991-го. В ряды ВСУ его мобилизовали 19 октября 2023 года.

"Искренние слова соболезнования родным и близким погибшего Героя. Силы вам выдержать непоправимое горе. Пусть душа защитника обретет вечный покой. Вся громада в скорби вместе с вами", – написали представители местной власти.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 августа в Донецкой области погиб 51-летний оператор БПЛА Юрий Ревера. Наш защитник был историком по образованию, 14 лет проработал в Научно-исследовательском центре "Спасательная археологическая служба" Института археологии Национальной академии наук Украины.

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