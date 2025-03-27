Считался пропавшим без вести: в Черкассах простились с воином, погибшим в боях в Луганской области. Фото

В Черкассах простились с украинским защитником Олегом Жуком. Воин, который считался без вести пропавшим, погиб в Луганской области.

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Об этом сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. По его словам, Олег Сергеевич Жук проходил службу в должности стрелка штурмового специализированного отделения.

Погибший воин был родом из Черкасс. Окончил здесь общеобразовательную школу №11, после чего пошел работать на Черкасскую табачную фабрику, в художественную мастерскую по дереву. Он также являлся аниматором на детских праздниках.

Жук проходил военную службу в должности стрелка штурмового специализированного отделения и считался пропавшим без вести.

"Верный военной присяге, защищая территориальную целостность и государственный суверенитет Украины, погиб в районе Луганской области. Вечная слава герою. Искренние соболезнования родным и близким Олега Жука", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Сумской области погиб капитан Государственной пограничной службы Украины Сергей Сапсай. Герою было 38 лет.

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