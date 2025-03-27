'Воин и профессионал своего дела': в Сумской области во время выполнения боевого задания погиб капитан Сергей Сапсай. Фото

В Сумской области, во время выполнения боевого задания, погиб капитан Государственной пограничной службы Украины Сергей Сапсай. Герою было 38 лет.

Видео дня

Об этом сообщил Пристоличный сельский совет. "С глубокой грустью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в Сумской области погиб капитан (майор посмертно) Государственной пограничной службы Украины Сапсай Сергей Иванович", – говорится в сообщении.

Сергей Сапсай, житель села Счастливое, получил ранение, несовместимое с жизнью, 19 марта 2025 года.

Он был заместителем начальника отделения ударно разведывательных беспилотных авиационных систем и настоящим профессионалом своего дела. Собратья запомнят его как преданного защитника, воина, до последнего вздоха защищавшего Украину.

За свою отвагу и службу Родине Сергею Сапсаю посмертно присвоено звание майора.

"От всего общества выражаем искренние соболезнования семье и близким Сергея. Вечная слава и уважение Герою", – добавили в сельском совете.

Напомним, на войне против российского агрессора погиб учёный историк, бизнесмен и воин Назар Олещук из Днепропетровской области. В свое время он бросил все и вернулся из Польши ради защиты Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб 32-летний музыкант академического симфонического оркестра Запорожской областной филармонии Богдан Немцов. Его жизнь оборвалась 18 марта во время выполнения боевого задания Сумской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!