Вернулся из-за границы, чтобы стать в ряды защитников: в боях на Донетчине погиб 33-летний историк Назар Олещук. Фото

На войне против российского агрессора погиб ученый историк, бизнесмен и воин Назар Олещук из Днепропетровской области. В свое время он бросил все и вернулся из Польши ради защиты Украины.

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Герою навеки осталось 33 года. О горькой потере известили в Национальной академии наук Украины.

Назар Олещук родился в селе Вишневое Пятихатского (ныне Каменского) района Днепропетровщины. Учился на бакалавриате исторического факультета на специальности "История", а в магистратуре – на специальности "Архивоведение" Днепровского национального университета имени Олеся Гончара.

"Студенческая жизнь Назара отметилась конференциями и научными достижениями: Шевченковская весна, Одесские и Каразинские чтения, второе и первое места во Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ", – написал его коллега Тарас Чухлиб.

В 2015-2018 годах молодой человек обучался в аспирантуре Института истории Украины НАН. Потом много лет жил и работал в Польше, где имел успешный бизнес.

"Назар был гордостью своей семьи, он с отличием окончил ДНУ им. Гончара, аспирантуру при Академии наук в г. Киев. Свободно владел несколькими языками, публиковал научные статьи. К сожалению, ра*истская нечисть забирает лучших и верных сынов Украины", – отметили в Вишневской громаде.

После полномасштабного российского вторжения в 2023-м украинец вернулся домой, чтобы защищать родную землю. Младший сержант ВСУ служил в 87-м отдельном аэромобильном батальоне (впоследствии был переименован в 3-ю батальонно-тактическую группу 80-й ОДШБр, которая стала основой новосформированной 82-й ОДШБр).

Назар Олещук погиб за свободу и независимость Украины 22 марта 2025 года, выполняя боевое задание на Донетчине.

"Трудно. Невероятно тяжелая потеря. Вечная и светлая память Герою Украины. Вечная и светлая память настоящему патриоту", – написал Михаил Шнайдер.

У защитника остались мама, сестра и брат-близнец. Похороны Героя пройдут 27 марта в его родном селе.

"Выражаем соболезнования семье, близким, друзьям и побратимам погибшего воина. Спасибо за защиту, Назар. Будем всегда помнить…" – отметили в НАН.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб 32-летний музыкант академического симфонического оркестра Запорожской областной филармонии Богдан Немцов. Его жизнь оборвалась 18 марта во время выполнения боевого задания на Сумщине.

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