'Сдаваться не будем': Зеленский заверил, что Трамп знает об опасности замораживания войны

Президент Владимир Зеленский сказал, что будущий глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп знает, что замораживать войну в Украине опасно, и что Киев никогда на это не согласится. Украина не будет сдаваться и уступать агрессору свою независимость.

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Об этом президент сказал во время общения онлайн с читателями Le Parisien. Трамп хочет завершить войну быстро, но Зеленский озвучивал политику свое желание "не торопиться в ущерб Украине".

"Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости", – подчеркнул политик.

По его словам, Трамп еще не находится в Белом доме, поэтому не имеет доступа к ценной информации о войне в Украине. Например, к данным разведки, Министерства обороны, определенным дипломатическим каналам и т.д.

"Когда он будет там, мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации", – сказал он.

Президент отметил, что заморозить войну и договориться с россиянами – это очень опасно. Украина рассчитывает на более решительную и сильную поддержку Вашингтона. Америка, уверен Зеленский, может повлиять на российского диктатора Путина.

"Мы будем строить отношения с новой администрацией, это будет нашим приоритетом. Соединенные Штаты были и остаются нашим ведущим донором в этой войне, хотя для Украины, я хочу подчеркнуть, важны и Европа, и Соединенные Штаты", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский также сказал, что ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с Путиным об условиях завершения войны без Украины. Киев никому не делегировал мандат для переговоров с Россией о войне.

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