Сегодня главное слово – справедливость: Зеленский рассказал о мероприятиях к годовщине освобождения Бучи

31 марта 2022 года произошло важнейшее событие – освобождение населенного пункта Буча Киевской области. Владимир Зеленский рассказал о мероприятиях к годовщине освобождения Бучи.

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Об этом заявил президент Украины в вечернем обращении в пятницу, 31 марта. Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале главы государства (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Главное слово сегодня – справедливость. Справедливость – для нашего государства, для всех наших людей, потерявших родных, близких, потерявших здоровье, дом, нормальную жизнь из-за российской агрессии, из-за террора оккупанта", – сообщил глава государства.

Он отметил, что сегодня, 31 марта, состоялись специальные мероприятия в Буче и в Киеве – саммит и переговоры, вторая конференция United for Justice – "Объединенные ради справедливости". Цель мероприятий – ускорить, сделать более энергичной глобальную работу ради трибунала по агрессии России, ради новых ордеров от Международного уголовного суда на арест российских военных преступников, ради законных и справедливых приговоров, которые должны получить все российские убийцы и палачи.

"И они получат. Стопроцентно. Мы это обеспечим. Найдем форматы, найдем инструменты", – добавил Зеленский.

Также президент отметил, что в первом Бучанском саммите приняли участие представители почти пятидесяти стран.

"Благодарю лидеров Словении, Словакии, Хорватии и Молдовы, которые сегодня посетили Украину, лично поддержали Бучу – почтили память всех, кто погиб в городе во время российской оккупации", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в годовщину освобождения Бучи в Киевской области от российской оккупационной армии, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город вместе с иностранными партнерами. В первую очередь политики почтили память мирных украинцев, погибших от рук путинской армии в течение 33 дней оккупации.

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