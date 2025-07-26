Если принять во внимание различные мировые индексы мощности армий мира, то они демонстрируют, насколько выросла сила украинских вооруженных сил.

Далее текст на языке оригинала.

За версією Global Firepower, Україна – в топ-20. Але, якщо врахувати, що Україна зараз за щорічними військовими витратами – в топ-8, а за досвідом реальної сучасної війни, мабуть, в топ-3, за мотивацією і готовністю віддати життя за свою країну – десь в топ-5, можна допустити, що зараз ЗСУ (а тим більше Сили оборони України) посідають чільне місце в топ-7 армій світу. Тут, звісно, не беремо до уваги наявність ядерної зброї та готовність її застосувати.

Це – ситуативний зріз (станом на цей рік) і він, очевидно, враховує допомогу партнерів. Але для сьогоднішньої ситуації – це цілком реалістична оцінка, яка демонструє, щоб було, якби на стороні України у війну увійшла хоча б ще одна країна-союзник із топ-7 (бажано – ядерна). Тоді б рф-ії точно був би триндець…