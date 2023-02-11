Селезнев: российское наступление еще не захлебнулось, есть тенденция к обострению. Интервью

Российская оккупационная армия ведет наступление в Украине сразу на пяти направлениях, задействовала огромное количество сил и средств. Враг начал активнее применять штурмовую авиацию, он рискует потерять самолеты из-за эффективной работы украинской ПВО. Тем не менее, делать выводы об исходе текущего наступления пока рано. Оно еще не захлебнулось. Более того, есть тенденция к обострению. Не исключено, что оккупант до сих пор проводит разведку боем и еще не задействовал всех своих ресурсов.

Видео дня

Но уже сейчас очевидно, что достичь поставленных целей – полного захвата Донецкой и Луганской областей Украины – путинской армии не удастся не только к годовщине вторжения, 24 февраля, но и до конца марта. Исход и текущей горячей фазы, и войны в целом будет зависеть от одного-единственного фактора: наличия ресурсов. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– Как вы оцениваете текущий этап наступления российской оккупационной армии? Считаете ли вы, что у врага есть теоретическая возможность иметь какой-то успех?

– Мы все ждали масштабного одномоментного наступления огромными силами и средствами, а по факту с 25 января наступление российской армии идет на пяти основных направлениях российско-украинского фронта. Это направление на Купянск, направление на Лиман, бои в районе Бахмута, в районе Авдеевки и на Угледарском направлении.

Всюду россияне задействовали большое количество сил и средств. В частности, в районе Угледара РФ сосредоточила личный состав до трех бригад и до пяти полков. При поддержке артиллерии в течение уже нескольких недель они атакуют наши позиции. Но безуспешно. Враг несет огромнейшие потери. Про результаты пока говорить не приходится.

– Считаете ли вы, что сегодня уже можно сделать первые выводы в отношении наступления врага? О том, что оно если и не провалилось, то, по крайней мере, не успешно.

– Я достаточно аккуратен в оценках. Дело в том, что, возможно, сейчас мы наблюдаем только первый этап масштабного наступления, так называемую разведку боем. Путинская армия действительно использует достаточно большое количество резервов, ресурсов, атакуя по пяти направлениям, но говорить о том, что использованы все силы и средства, я бы, наверное, не стал. Посмотрим.

Видно, что продолжается перегруппировка путинской армии, накопление сил и средств на юге Запорожской области, на территории Луганской области. Скорее всего, путинская группировка будет и дальше давить на наши позиции в районе Купянска. На сегодня не прекращаются активные боевые действия и в районе Угледара, Авдеевки, Бахмута.

Россияне постепенно, буквально с колес, накапливают ресурсы и продолжают давить. Активнее начали использовать штурмовую авиацию, хотя они прекрасно осознают все риски, связанные с использованием авиации на переднем крае. Украинская армия имеет там достаточно плотную систему ПВО, соответственно, российские самолеты имеют все шансы превратиться в пепел.

Ситуация имеет тенденции к обострению. Говорить о том, что задумка путинской армии полностью провалилась, я пока не рискну. Кстати, по Бахмуту, думаю, в течение ближайших двух суток (интервью записывалось 10 февраля. – Ред.) мы будем иметь понимание ситуации.

Вопрос не в том, удержат ли наши позиции в самом городе. Намного важнее увидеть, удержат ли наши дороги, которые соединяют Бахмут с большой землей. От них зависит логистика украинских гарнизонов в Бахмуте. Если этого не удастся сделать, наши будут отходить на иные рубежи и позиции за пределами этого населенного пункта.

Поэтому говорить о том, что российское наступление захлебнулось, преждевременно. Тенденция к его интенсификации пока есть. Тут важно понимать, насколько рационально будет действовать украинский Генеральный штаб в плане направления дополнительных сил и средств на наиболее угрожающие участки фронта.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что враг может совершить атаку на западные области Украины с тем, чтобы перерезать пути поставки военной помощи от наших западных партнеров. Считаете ли вы, что сегодня у России есть необходимый ресурс для такой операции?

– Есть два варианта воздействия на западные области нашей страны. Первый – это ракетные обстрелы, второй – попытка высадки воздушного десанта.

Хотя воздушная группировка российской армии, которая принимала участие в совместных учениях Беларуси и России, осталась на белорусской территории после окончания учений и переместились в район Минска. В любом случае путинская армия имеет печальный опыт проведения воздушно-десантной операции – попытка высадки десанта на аэродром Гостомель. Чем это закончилось, весь мир знает. Весь десант был уничтожен.

Думаю, что в этот раз случится то же самое, потому как и украинские Силы обороны, и украинская ПВО готовы к такому варианту развития ситуации. Не думаю, что даже если путинская армия решит реализовать этот план, он будет успешен.

Что касается высадки морского десанта в направлении на Одессу и в Одесскую область, то мне это кажется абсолютно бесперспективной затеей. Хотя бы потому, что комплексы "Гарпун" и "Нептун" находятся на боевом дежурстве. И все российские корабли не решаются приближаться к побережью Одесской области ближе, чем на расстояние 120 километров. В противном случае они рискуют превратиться в хороший объект для дайвинга на дне Черного моря, как это было с флагманом Черноморского флота РФ гвардейским ракетным крейсером "Москва".

– Последний вопрос по поводу сроков. Можно предположить, что нынешняя наступательная операция врага приурочена к годовщине полномасштабного вторжения в Украину – к 24 февраля. Значит ли это, что наступление может закончиться в перспективе ближайших двух недель?

– Я думаю, что Путин будет давить там ровно столько, насколько мы ему это позволим. Он не раз говорил, что Россия играет в долгую. Он будет атаковать силами своей армии там, где это возможно, без привязки к датам.

Да, мы слышали, что к годовщине своей "специальной военной операции" он планирует сделать обращение к нации, провести какой-то митинг-концерт. Но также очевидно, что его первоначальные планы по взятию Киева за три дня не сработали. Сейчас он заявляет о том, что необходимо взять Донецкую и Луганскую область до конца марта – это также абсолютно нереально.

Очевидно, что противостояние на поле боя будет определяться одним очень важным ключевым фактором: наличием ресурсов. Украинская армия в обороне и тем более в контрнаступлении будет эффективна тогда, когда она будет иметь достаточное количество ресурсов. То же самое и с путинской армией. Если она будет иметь много человеческого ресурса, современной техники и бронетехники, высокоточной артиллерии, она будет иметь шансы на успех.

В противном случае противостояние будет и дальше продолжаться. Со временем оно трансформируется в украинское контрнаступление, потому что, в отличие от российской военной машины, наши дипломаты работают на максимальном уровне возможностей, чтобы обеспечить всем необходимым украинские Силы обороны. Начиная с середины марта украинская армия будет получать все больше и больше всего того, что нам необходимо для контрнаступления.

Кстати, недавно услышал потрясающую по содержанию мысль. Что на фоне жарких дискуссий о том, когда, в каком количестве и какие типы танков получит украинская армия, более важным фактором является получение в больших количествах боевых машин пехоты. Опыт иракской кампании "Буря в пустыне" показал, что БМП Bradley в качестве техники является более эффективным оружием, нежели даже всем хорошо известные танки Abrams.