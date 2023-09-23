'Село оккупировали, из родственников сделали террористов': история из Донетчины в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Светлана Фоменко жила в селе Вольном. Это недалеко от Волновахи. Она успела уехать сразу, как началась полномасштабная война, но ее близкие вполне почувствовали, как это — когда в твой дом приходит русский оккупант. Свою историю она доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

В рассказе Светланы очень много благодарности людям, вере ВСУ и любви к Родине. А еще – памяти о пережитом страхе. Страх за жизни самых родных, с которым долго не было связи.

"Мы с сестрой выехали после первых взрывов — спасали детей. А наши родители, бабушка и дедушка остались. Очень быстро село оккупировали. Враги повсюду начали проводить обыски", — говорит Светлана.

Она – работница культуры. С коллегами участвовала в этнофестивалях. Так у нее дома и оказался флаг Молдови. Но русские военные были убеждены, что это знамя "Правого сектора".

Впоследствии около 40 человек из Вольного российские военные отправили на так называемую фильтрацию. Среди них были и родные Светланы. Их дома заняли русские военные.

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"Когда дедушка пришел домой и сказал, что "я - хозяин", его просто не пустили на порог. Отдали ему только вставные зубы", - рассказывает Светлана.

Об украинском языке в селе на Донетчине, удалось ли его близким уехать и то, почему взрослых спасают дети, а не наоборот, Светлана рассказывает по ссылке.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.