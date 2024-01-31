'Семеро легионеров разбили шестьдесят россиян': в 'Интернациональном легионе' рассказали о столкновении с оккупантами и пополнении своих рядов

Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона обороны Украины Ян с позывным "Кеноби" рассказал о работе и структуре этой части ВСУ.

Видео дня

Интервью "Кеноби" было размещено на YouTube-канале проекта "Украинский Свидетель". Главной задачей проекта является документирование событий войны и распространение этих материалов в Украине и за границей.

Ян ("Кеноби") в армии уже 12 лет. Участвовал в обороне Киевщины и получил ранения в боях за Гостомель, сейчас воюет на Бахмутском направлении. Его брат воевал на Донбассе и пропал без вести осенью 2022 года.

"К нам стекаются люди со всего мира. Иностранцы прибывают постоянно, это люди разных национальностей и конфессий. Есть даже легионеры из Шри-Ланки и стран Африки. Все они понимают: если проигрывает Украина, то следующими могут быть страны Балтии, Польша и другие территории, на которые Россия заявляет свои права, - рассказывает парень.

Командное звено в Интернациональном легионе состоит из украинцев. Это офицеры и сержантский состав.

Ян говорит, что иногда легионеры, устав от службы, уезжают домой в отпуск на несколько месяцев. Часто они расторгают контракт, возвращаются в Украину и продолжают службу.

Государство отмечает легионеров: некоторые уже получили орден "За мужество". Немало и таких, кто хочет получить украинское гражданство.

"Некоторых сдерживает то, что придется потерять гражданство собственной страны. Но многие иностранцы решаются на это и в конце концов становятся гражданами украинского государства", — говорит "Кеноби".

Также Ян рассказал о самых ярких моментах столкновения с захватчиками. А также поделился мнением, как побуждать людей идти в ВСУ и донатить, своим видением героизма и какой будет украинская армия после победы.

Ранее OBOZ.UA писал, что в 2022 году в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину было принято решение создать Интернациональный легион и о том, в чем заключается его роль.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!