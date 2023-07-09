Сенцов получил контузию на фронте: видео после боя

Украинский кинорежиссер, бывший политзаключенный Российской Федерации Олег Сенцов получил контузию во время одного из боестолкновений с врагом на фронте. Это произошло 8 июля.

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Украинец записал видео, пока лежал на земле и ждал на эвакуацию. Свой рассказ он обнародовал 9 июля в Facebook, отметив: "Это было вчера. Сегодня уже лучше. В больнице. Ребята тоже" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Воин рассказал, что вместе с побратимами выполнял задачу на "очень тяжелом и очень важном рубеже" для дальнейших контрнаступательных операций.

Трое наших защитников получили осколочные ранения, один из них в более тяжелом состоянии, чем другие. "Потому что были близкие бои, забрасывали гранатами", – сообщил Сенцов.

"Только что их вывезли. Я лежу на эваке, жду, пока заберут. Ну... у меня контузия по ходу... Но не тяжелая", – продолжил воин. Он уверен, что после больницы снова вернется в строй.

Сенцов заявил, что записал это видео, чтобы все помнили: мы победим в этой войне, но за это платится большая цена. Свой ролик режиссер закончил словами: "Слава Укране!".

Добавим: 12 июня Сенцов рассказывал подписчикам, что около недели ведет тяжелые бои на Запорожском направлении. 20-го числа он показал фото военной техники, заявив, что ее было подбито, но экипаж (в том числе и он сам) спасся.

Как писал OBOZREVATEL:

– В июне 2023 года Сенцов получил звание младшего лейтенанта. "Погон догнал меня на Запорожском направлении", – шутил он.

– Наше издание ранее рассказывало, что Сенцов встретил свой 46-й день рождения на фронте. О том, как "праздновал" воин, читайте в материале по ссылке.

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