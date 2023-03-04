Сербия открестилась от помощи ВСУ: все возражают

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что его страна не предоставляет военную помощь Украине. Примечательно, что комментарии главы дипломатического ведомства появились после того, как страна-агрессор Россия потребовала у Сербии объяснений касательно поддержки Украины.

Видео дня

Кроме того, Дачич подчеркнул, что Сербия не предоставляла оружие "ни одной из сторон конфликта". Об этом сообщает издание The Guardian.

Сербский министр иностранных дел заявил, что его страна не поставляет военную технику ни в одну страну.

"Я могу сказать это, потому что мое министерство дает разрешение на экспорт оружия… Сербия не поставляет военную технику ни в одну страну, которая, по нашему мнению, может вызвать какие-либо проблемы", – заявил Дачич.

Примечательно, что заявления Дачича фактически стали оправданием после заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что "балканский союзник России поставил в Украину тысячи ракет". Стоит отметить, что в РФ сослались на сообщения СМИ, в которых говорилось, что сербский государственный оружейный завод недавно поставил около 3500 реактивных систем залпового огня "Град". При этом в РФ выдали, что возможное предоставление Сербией оружия Украине представляет собой "серьезный вопрос" для сербско-российских отношений.

Напомним, Сербия, традиционно являющаяся одним из ближайших союзников России в Европе, после полномасштабного вторжения РФ в Украину пытается дистанцироваться от Москвы. Президент Сербии Александар Вучич перестал общаться со своим российским коллегой и публично осудил развязанную Кремлем войну, отметив, что Крым и Донбасс – это Украина.

Ранее сообщалось, что Сербия направит Украине гуманитарную помощь для поддержания энергетической системы. При этом Сербия, которая называет РФ своим союзником на международной арене, отказалась вводить санкции против России из-за войны против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вучич заявил, что Сербия никогда не будет помогать России обходить санкции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!