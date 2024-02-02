Сербия расширяет военное и гражданское сотрудничество с Россией: подписали новый меморандум

Сербия и Россия еще больше укрепили свои связи, подписав соглашение о здравоохранении между двумя странами. Кроме того, было объявлено о поставках российских беспилотников Белграду.

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Об этом сообщает Euractiv. Отмечается, что соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан между министрами здравоохранения стран.

Следует отметить, что прибывшую с визитом российскую делегацию тепло встретили в Сербии табличкой с надписью "Добро пожаловать, дорогие братья, это ваш дом".

После встречи с российским коллегой, министр здравоохранения Сербии Груичич сказал, что они будут упорно работать над тем, чтобы лучшие практики российской системы здравоохранения, в частности, с точки зрения организации и бюрократии, были внедрены в Сербии.

Глав Минздрава РФ Михаил Мурашко, со своей стороны, отметил, что его ведомство направляет делегацию в Сербию с целью обмена опытом в сфере здравоохранения и технологий, особенно по продлению жизни человека.

Российская делегация, в состав которой вошли представители медицинских учреждений и научных центров страны, посетила Белградский институт сердечно-сосудистых заболеваний и была тепло встречена.

Переговоры о сотрудничестве продолжились в четверг, когда президент Сербии Александар Вучич принял посла России для обсуждения двусторонних отношений, сотрудничества и других региональных и международных вопросов, представляющих общий интерес.

"Я снова выразил благодарность России за ее поддержку территориальной целостности Сербии", – заявил Вучич о позиции Кремля по Косово.

Признаки будущего сотрудничества включают в себя недавнее заявление Вучича о том, что Сербия развернет Repellent, российскую мобильную систему радиоэлектронных помех для борьбы с дронами, которую он намерен представить в Нише на Национальный день Сербии 15 февраля.

Вучич отметил, что Сербия давно получила эту систему беспилотников, добавив, что "сербский бюджет оплатил "701 комплексную систему вооружения отечественной промышленности" и более 850 будет закуплено в ближайшие годы.

С начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года Сербия утверждает, что не соглашалась ни на какие новые контракты на закупку оружия, а в середине сентября 2022 года Вучич заявил, что некоторые из предыдущих поставок, включая Repellent, не поступили из-за войны.

Однако Сербия остается единственной страной в Европе, отказавшейся присоединиться к внешней политике ЕС по отношению к России после вторжения в Украину. Это также единственная европейская страна, которая продолжает подписывать соглашения с Россией в то время, когда другие вводят санкции и стремятся снизить сотрудничество.

Как сообщал OBOZ.UA, сербский лидер Александер Вучич ответил на информацию о том, что его страна снабжала оружие Украиной на фоне полномасштабного вторжения в Россию. По его словам, Белград не оказывает помощи ни одной из сторон российско-украинской войны.

Ранее Вучич заявил, что осуждает действия боевиков частной военной компании "Вагнер", ведущей захватническую войну против Украины в рядах регулярной армии России. Сербские наемники, подписавшие контракт с одиозной НДС, будут нести уголовную ответственность по возвращению домой.

Еще раньше стало известно, что Вучич перестал общаться со своим российским коллегой Путиным и публично осудил развязанную Кремлем войну, отметив, что Крым и Донбасс – это Украина.

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