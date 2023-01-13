Сердце буквально разорвалось от взрывов: в Очакове скончался 3-летний мальчик, у которого диагностировали клиническую смерть после обстрела РФ

В Очакове Николаевской области похоронили трехлетнего мальчика. У ребенка остановилось сердце при обстреле города российскими оккупантами.

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Об этом сообщил народный депутат Александр Пасичный. 13 января родные похоронили трехлетнего Ростислава Присяжного.

"Ужасная новость пришла из многострадального Очакова. Сегодня родные похоронили трехлетнего Ростислава Присяжного. Маленькое сердечко мальчика буквально разорвалось от мощного взрыва, произошедшего 9 января (по словам родственников мальчика). Это тот случай, о котором в народе говорят, – "испугался до смерти". Врачи констатировали клиническую смерть", – отметил депутат.

По его словам, прибывшие на место происшествия врачи спасти ребенка не смогли – констатировали клиническую смерть.

"Не могу сдержать эмоций, не могу сдержать гнева. Этим нелюдям и палачам не будет прощения ни на этом свете, ни на Высшем суде. Чистосердечные соболезнования семье Присяжных. Я знаю точно, что за вашего сыночка и за всех детей Украины наши ВСУ отомстят позорным агрессорам. А украинские дети навсегда забудут об ужасных взрывах. Верим в Победу!" – добавил Пасичный.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прифронтовом городе Авдеевка Донецкой области в ночь на среду, 11 января, умерла шестилетняя девочка. По предварительным данным, причиной смерти ребенка стал сердечный приступ.