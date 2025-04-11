Сердце остановилось в больнице: в Черкассах прощались с воином Виктором Перемиенко. Фото

В Черкассах провели в последний путь защитника Украины Виктора Перемиенко. Сердце солдата, который давал отпор российским захватчикам, остановилось в больнице в Черниговской области.

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Об этом в Facebook сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко. Он рассказал, что Виктор был призван в ряды Сил обороны Украины в рамках мобилизации.

Муж проходил военную службу на должности стрелка-санитара стрелкового отделения. Он пошел защищать страну в 2023 году, служил на Черниговщине в составе сводной роты, передает "Суспільне".

До того, как стать военным, Виктор Перемиенко окончил в Черкассах общеобразовательную школу №20, а затем получил специальность электромонтера в Черкасском профессионально-техническом училище №1.

Он работал на Черкасском шелковом комбинате на должности мастера-электромонтера, водителем на Черкасском молокозаводе, водителем-монтером в "Черкассыоблэнерго", а затем – водителем-экспедитором в частной компании.

Сердце защитника остановилось 31 марта в результате болезни на 48-м году жизни. Его похоронили на Аллее Героев в Черкассах.

"Вечная слава Герою-защитнику! Искренние соболезнования родным и близким Виктора Перемиенко", – написал Бондаренко.

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