Ему навсегда будет 29: на фронте погиб защитник из Хмельницкой области. Фото

Украина продолжает терять своих Героев в борьбе за независимость. На фронте погиб военный с Хмельнитчины Василий Галачинский.

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Об этом сообщили Дунаевецка территориальная громада и "Суспільне". Мужественный защитник принял свой последний бой в Луганской области, ему навсегда останется 29 лет.

"Война, которая украла много надежды и мечтаний, унесла еще одну молодую жизнь… С глубокой грустью сообщаем, что в бою за свободу и независимость Украины погиб наш земляк, солдат Галачинский Василий Сергеевич, 1996 года рождения из с. Великая Кужелева", – говорится в сообщении.

Герой считался пропавшим без вести с 23 марта 2025 года. Позже стало известно, что военный погиб возле населенного пункта Нововодяное Сватовского района Луганской области во время выполнения боевого задания.

Известно, что Василий родился 12 января 1996 года в селе Великая Кужелева. Окончил высшее профессиональное училище № 25 в Хмельницком.

У него остались две дочери, брат и дедушка. Попрощаются с погибшим военнослужащим 12 апреля.

Напомним, в боях за Украину погиб 31-летний воин Андрей Луцик – выпускник и работник Западно-Украинского национального университета в городе Тернополь. Он служил в Десантно-штурмовых войсках ВСУ. Герою навеки остался 31 год.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб командир отделения БПАК с Полтавщины. Молодой воин Евгений Тюлюкин защищал Украину в рядах 44 механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Последнее сражение он принял 2 апреля. Похоронили Героя 9 апреля.

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