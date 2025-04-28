'Серьезный прорыв': Украина уже использует на фронте более 95% дронов собственного производства – Минобороны

Украина использует на фронте более 95% беспилотников собственного производства. Ведь результат боевых действий на нашей территории будет в значительной степени определяться возможностью оперативно, масштабно и последовательно увеличивать производство передовых средств ведения войны.

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Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин, сообщает "Интерфакс-Украина". Он отметил, что Украина выбрала путь развития военных технологий в качестве асимметричного ответа на значительное преимущество противника в ресурсах.

"Учитывая неравные условия сторон в количестве солдат, стволов, техники, Украина сделала ставку на развитие военных технологий как асимметричный ответ на значительное преимущество врага. В секторе беспилотных систем мы совершили серьезный прорыв. Более 95% БпЛА, которые сейчас применяются на фронте, – украинского производства", – пояснил Чуркин.

Он рассказал, что беспилотные системы занимают ключевую роль в архитектуре вооружений ведущих армий мира. Вместе с тем Министерство обороны Украины лишь в течение 2024 года разрешило использовать более 330 новых моделей беспилотных систем украинского производства, тогда как в 2023 году этот показатель составлял лишь 75.

Однако российская сторона тоже вкладывается в развитие своего ВПК. Вопреки санкциям, военная промышленность РФ до сих пор производит почти весь перечень вооружения – от стрелкового оружия до самолетов и высокоточных ракет. Производству же беспилотников различного назначения в России отдается особый приоритет.

"Украине критически важно выиграть этот технологический спринт. Приоритетное внимание необходимо сосредоточить на выпуске относительно дешевых и эффективных средств поражения. Должны наносить масштабные потери врагу меньшими затратами", – подчеркнул замминистра.

Напомним, россияне начали использовать для ударов по Украине новые беспилотные аппараты "Бандероль". О тактико-технических характеристиках нового оружия врага пока мало что известно, однако из имеющихся данных следует, что этот БПЛА является скорее барражирующим боеприпасом по типу КАБ, только с реактивным двигателем.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина тайно отправила своих инструкторов по беспилотникам в Великобританию для обучения военнослужащих новейшей тактики применения БПЛА на поле боя. Так украинские войска помогут британской армии подготовиться к потенциальному конфликту.

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