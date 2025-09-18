'Шаг за шагом воины освобождают нашу землю': Зеленский посетил Донетчину и вручил награды украинским защитникам. Фото

Президент Владимир Зеленский 18 сентября сообщил о своем визите в Донецкую область. Там он встретился с воинами, которые участвуют в Добропольской контрнаступательной операции, пообщался с защитниками, поблагодарил за результаты и отметил их государственными наградами.

В Донецкой области президент находился вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Генерал доложил верховному главнокомандующему о ходе операции, общей ситуации на фронте и будущих планах. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Шаг за шагом воины освобождают нашу землю: с начала операции уже 160 квадратных километров и семь населенных пунктов, еще более 170 квадратных километров и девять населенных пунктов очищены от оккупантов. Почти сотню оккупантов удалось взять в плен, и только в эти недели россияне имеют уже тысячи потерь ранеными и убитыми", – рассказал Зеленский.

Он поблагодарил Героев за стойкость и смелость, отметив, что они являются примером для всех украинских военнослужащих.

Пресс-служба ОП на официальном сайте уточнила, что президент отметил воинов "Крестом боевых заслуг", орденами Богдана Хмельницкого І–ІІІ степеней, "За мужество" ІІ и ІІІ степеней, а также княгини Ольги ІІІ степени.

"Знаю о ваших шагах. Главком неоднократно докладывал мне детали. Сам видел ваших побратимов. Хочу поблагодарить за вашу стойкость. Вы действительно пример для Вооруженных сил Украины, для всех воинов наших Сил обороны. Благодарен за вашу смелость. Хочу поблагодарить ваши семьи за то, что поддерживают вас. Желаю вам всем здоровья и стойкости", – сказал Зеленский.

Как писал OBOZ.UA, 17 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что наступление российских оккупантов на Сумском направлении провалилось. Враг понес значительные потери, прежде всего в личном составе.

