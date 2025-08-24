'Ситуация простой не стала': в ВСУ рассказали о боях под Добропольем

Ключевые позиции российских оккупантов возле Доброполья Донецкой области уже окружены. В то же время боевая ситуация на всей линии фронта остается сложной.

Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона. По его словам, "основные куски этой клешни уже оккупированы и окружены, сейчас они фактически уже добиваются".

"А тот отрезок, что южнее, там есть определенное закрепление, хотя не столь значительное, как россияне говорят. По состоянию на сейчас основную угрозу удалось потушить, но ситуация простой не стала", – сказал спикер.

Трегубов добавил, что по всей линии фронта ситуация является сложной, ведь оккупанты готовились "к летней кампании".

Что известно о прорыве РФ в районе Доброполья

В начале августа в DeepState сообщили о прорыве врага в районе Доброполья в Донецкой области. Армия агрессора приближалась к населенным пунктам Кучеров Яр, Золотой Колодец и Веселое.

В ОСУВ "Днепр" сообщили, что оккупанты действовали малыми группами, пытаясь обходить первую линию обороны и использовать численное преимущество. Однако украинские войска восстановили ряд ранее утраченных позиций.

15 августа в Нацгвардии информировали, что бойцы 1-го корпуса "Азов" вместе с другими подразделениями зачистили от врага шесть населенных пунктов вблизи Доброполья: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.

По состоянию на 21 августа по данным Добропольской громады остаются более 8 тысяч жителей – из них более 7 тысяч в самом Доброполье.

Из-за обстрелов в городе серьезные проблемы с доступом к продуктам, медицинской помощи, воде, электроэнергии, газоснабжению, не работают аптеки.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценке ISW, командование ВС РФ пытается передислоцировать дополнительные силы и средства для усиления прорыва вблизи Доброполья. Однако пока эти усилия не дают результатов агрессору.

