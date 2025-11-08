Сегодня ночью враг отработал рефлексию фюрера, которому надо было хоть что-то показать после серии удачных ударов по критическим объектам врага, особенно по складу "Шахедов" во временно оккупированном Донецке. Насколько можно понять из сообщений местных жителей, противник создал там едва ли не самую мощную базу для использования ударных БПЛА. Ее только закончили формировать, а теперь вместо нее — лунный пейзаж.

Далее текст на языке оригинала.

Але як ми пам’ятаємо, ворожі пабліки просто з надривом розповідали про те, що нестача прикриття глибинних об’єктів стратегічної інфраструктури пояснюється тим, що велика кількість зенітних засобів стягнута до лінії фронту і особливо багато їх у районі Донецька. Навіть кілька разів доводилося читати про те, що по Донецьку не прилітає якраз із цієї причини. І це незважаючи на те, що він знаходиться всього за пару-трійку десятків кілометрів від лінії фронту.

І ось тепер усім стало зрозуміло, що або туди стягнули не так багато, як розповідали, або стягнули настільки убоге г*но, що по найважливішому військовому об’єкту прилетіло все, що було туди направлено: і дрони, і ракети, і, напевно, — у небі висіли "очі", які коригували весь цей карнавал. Причому, вже низка джерел підтверджує версію про хід подій, коли спочатку полетіли дрони і вирізали допоміжну інфраструктуру бази, а потім — ракети вдарили по місцю зберігання "Шахедів" і боєкомплекту. Простіше кажучи, наші військові відпрацювали всім, чим хотіли, і ППО противника ніяк себе не проявило.

Але мало того, якби це був концентрований і виділений рейд саме по цій базі, то було б не так соромно, адже летіло ще й по НПЗ, підстанціях та інших цілях, причому — одночасно. Простіше кажучи, наші військові одночасно вели атаки на кілька рознесених один від одного на сотні кілометрів об’єктів і скрізь — вдало, хоча Донецьк виділився величезним знаком оклику з гігантського гриба диму і вогню, який вказав на екстрене і повне закриття "шахедної" бази. У цій ситуації треба було або пояснювати, що ж не спрацювало, або відповідати якось особливо голосно, і цієї ночі була така відповідь.

Те, що буде щось подібне, було зрозуміло вже кілька днів поспіль, але здавалося, що завдання буде поставлене трохи інакше, а саме — створення картинки, на зразок тієї, що була з місяць тому, а саме — приліт по будівлі Кабміну. Але не зрослося. Не виключено, що частина засобів ураження була заряджена саме на це, але змінилася конфігурація прикриття ППО, оскільки склад їхніх засобів нещодавно суттєво поповнився. На цей момент ПС ще не дали зведеної статистики по нальоту, але є приблизна картина того, як він відбувався:

Уже з цього пейзажу зрозуміло, що лапті псіханули, а вірніше, дідові дійсно зробилося якось недобре у валізу і тому — полетіла така кількість "Кинджалів". Зауважимо, незважаючи на те, що біди вони наробили чимало, але якщо порівнювати це з тим, що роблять наші скромні зграї добрих птахів, то це небо і земля. І от буквально щойно зʼявилися дані від ППО, які виглядають наступним чином:

Як видно, цього разу вони випустили 45 ракет, із них — 25 балістичних ракет класу "Іскандер", 10 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К", 7 аеробалістичних ракет "Кинджал", і 3 крилаті ракети наземного базування "Калібр". З усієї цієї кількості ракет було збито 9, без уточнення їхнього типу.

Тобто, було витрачено багато ресурсів задля того, щоб втішити засмученого царя, але вийшло не дуже. Окремо торкнемося результатів зустрічного удару, але трохи пізніше.