Шансов на выживание нет: ВСУ показали, как 'косят' посадку с вражеской пехотой. Видео

Силы обороны Украины продолжают наносить потери российским оккупационным войскам. Наши воины выжигают захватчиков, которые пытаюся прятаться в посадках.

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Соответствующие кадры опубликовали в официальном Telegram-канале 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Бойцы отработали по врагу боевой машиной пехоты Bradley.

На ролике видно, как украинские военные прицельно бьют по позиции россиян из американской БМП.

Воины ВСУ буквально выкосили посадку с вражеской пехотой. На каком направлении фронта это произошло, не уточняется.

"Шансов на выживание – ноль, потому что работает экипаж 47 отдельной механизированной бригады", – говорится в подписи к ролику.

Как сообщал OBOZ.UA, во время анализа одного из этапов российского наступления в Харьковской области даже сами россияне были удивлены масштабами своих потерь. Из-за этого в некоторых подразделениях уже начали кадровые изменения.

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