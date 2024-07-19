Были удивлены потерями: Жорин рассказал о кадровых изменениях врага после неудачного наступления на Харьковщине

При анализе одного из этапов российского наступления на Харьковщине даже сами россияне были удивлены масштабами своих потерь. Поэтому в некоторых подразделениях уже начали кадровые изменения.

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Такое заявление сделал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ.

"Что касается россиян, то даже они были удивлены теми огромными потерями, которые они понесли во время этой операции. У них тоже начались внутри процессы, где некоторых командиров уже снять нельзя, потому что они уничтожены, но некоторые начались кадровые изменения для того, чтобы дальше изменить подход к делу. Хотя я не верю в то, что даже если россияне поменяют у себя всех своих командиров, их тактика изменится. Стратегически все равно это будет примерно та же история – это безумное количество пехоты, которое забрасывают наши позиции", – сказал он.

Жорин добавил, что частично все же своих целей оккупанты достигли — заставили Украину растянуть силы, опрокинуть подразделения, потратить ресурсы.

"Однако даже малейшего результата на поле боя они не получили. И сейчас думают над тем, как собрать снова раму, найти новые подразделения, для того чтобы попытаться дальше хоть как-то возобновить продвижение [согласно] тех намерений, которые у них были. И это будет касаться и участка, который вдоль границы, и участка, который вдоль Луганской области", – сказал он.

Напомним, на Харьковщине воины Третьей штурмовой бригады продолжают не только сдерживать давление захватчиков, но и отбивать позиции у россиян. При этом они успевают пополнять обменный фонд.

В течение 13-14 июля Силы обороны Украины провели локальные контратаки к северу и северо-востоку от Харькова. Благодаря этому им удалось восстановить некоторые позиции в Волчанске, в частности, отбросить врага от Сотницкого Казачка.

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