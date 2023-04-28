Shark Mini: у Буданова показали компактный беспилотник для эффективной разведки. Фото
Недавно компания Ukrspecsystems, которая занимается разработкой военных технологий в Украине, анонсировала свой новый беспилотный летательный аппарат под названием Shark Mini. Этот небольшой дрон представляет собой уменьшенную версию известного разведывательного комплекса Shark, который уже активно применяется на фронте.
Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины. Shark Mini обладает компактной конструкцией и расширенными возможностями, что значительно улучшит способности украинских военных в сборе и передаче разведывательной информации в пользу артиллерии, специальных подразделений и пехоты.
Несмотря на свою компактность, Shark Mini от компании Ukrspecsystems обладает высокой маневренностью благодаря небольшой длине всего 1,25 м и размаху крыльев в 2,6 метра. Еще одним преимуществом является возможность упаковать дрон в два рюкзака. Одной из ключевых особенностей Shark Mini является возможность запуска вручную без использования пусковой установки, что делает его идеальным для использования в полевых условиях.
Несмотря на свои небольшие размеры, Shark Mini может похвастаться поразительными тактико-техническими характеристиками.
- Радиус действия – до 35 километров.
- Рабочая высота – 1000 метров.
- Максимальная взлетная масса – 5 килограммов.
- Продолжительность полета – 2 часа.
- Максимальная скорость – 120 км/ч.
Одной из особенностей Shark Mini является возможность автономной посадки, что означает, что дрон может быть запрограммирован для автоматической посадки в определенном месте. Это делает его еще более удобным для использования в полевых условиях военными. Кроме того, Shark Mini может быть оснащен оптико-электронной системой с 10-кратным оптическим увеличением, что позволяет снимать детальные изображения и видео на большом расстоянии.
Разработчики Shark Mini отмечают, что создали беспилотный летательный аппарат с учетом потребностей и пожеланий аэроразведчиков Сил безопасности и обороны Украины. Благодаря компактным размерам и расширенным возможностям, этот дрон является идеальным инструментом для сбора и передачи разведывательной информации в различных условиях, включая сложные городские условия и открытую местность.
Как сообщал OBOZREVATEL, государственный концерн "Укроборонпром" сейчас работает над украинским ударным беспилотником. Этот дрон похож на иранский Shahed, однако есть особенность – у него будет возможность возвращения.
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