Шепетин: в Бахмуте воюют Вова-'Морда' и Женя Галич, а авто поставляет Олег Винник… разве мы можем не победить?

Обуховский 135 батальон ТРО сейчас находится в Бахмуте. В рамках проекта "Орестократия" поговорил с командиром "бата" полковником Игорем Шепетиным, который не только рассказал о ситуации в городе, но и о помощи селебритис в этой войне, а также разнице между ТРО и "сухопуткой".

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– Какая обстановка сейчас в Бахмуте?

– Обстановка сложная, но полностью контролируемая Вооруженными Силами Украины, в частности – защитниками Бахмута. Враг постоянно совершает атаки, попытки штурма, осуществляется очень массированный артиллерийский огонь, также авиацию применяет, но мы держимся, понимаем тактику врага, понимаем его цель и мы довольно удачно этим его действиям ответим.

– Существует ли угроза окружения сил обороны Украины?

– Пока такой угрозы нет… есть определенные сложности. Однако очень много сил и средств применяется вооруженными силами для того, чтобы такой угрозы не было. Все понимают ситуацию адекватно и этому противостоят.

– Пригожин плачет по всему миру, что ему не хватает боекомплекта, снарядов. Каково ваше впечатление с этой стороны окопов?

– Обеспечение боекомплектом у них больше, чем им нужно. Я бы даже сказал, потому что я еще такого артиллерийского огня не видел ни на одном участке фронта. Это – с их стороны – политические игры, им веры нет, потому что это люди, которые пытаются ввести нас в заблуждение.

– По моим данным, примерно половина сил обороны под Бахмутом – это территориальная оборона. В чем разница между сухопутными войсками и ТРО?

– Действительно, ваша информация верна, силы территориальной обороны очень устойчиво и очень мужественно выполняют задачи, поставленные руководством ВСУ. Я горжусь, что прохожу службу именно в терробороне, я вижу, как ребята героически выполняют любые поставленные задачи, как бы сложно это ни было. Не выдерживают камни, не выдерживают здания, не выдерживают металл, а ребята несут службу на местах и защищают город и каждый метр, каждый клочок нашей украинской земли. Я думаю, когда пройдет некоторое время, мы сможем рассказать больше информации о силах, защищавших действительно Бахмут и благодаря чему и кому Бахмут еще держится и держится очень неплохо.

– Военные и эксперты отделяют терроборону и сухопутные войска. Почему? Есть ли разница в обеспечении, в тактике применения подразделений?

– Территориальная оборона – это отдельный род войск ВСУ, он ничем не отличается от других подразделений. В терроборону 24 февраля пришли добровольцы, которые до этого не служили в армии, у них были совсем другие профессии. Эти люди очень мотивированы, они в ВСУ приносят очень много пользы, потому что у них есть свой взгляд, современные подходы к тому, как мы должны защищать государство. Все инновационные идеи нормально нами воспринимаются, и мы хотим доносить до руководства ВСУ, что и как можно улучшить.

В плане обеспечения терроборона, к сожалению, часто поддерживается по остаточному принципу. С одной стороны, это не касается формы, средств защиты индивидуального, стрелкового оружия, с другой стороны, не хватает тяжелой техники, механизированной техники, которые должны позволить лучше выполняли задачи.

Если бы нас обеспечивали так, как все остальные сухопутные войска, нам бы гораздо легче было воевать. Я где-то слышу, мол, тероборона – это вообще какие-то подразделения непонятные… людям нужно разъяснять, показывать, что название подразделения не имеет значения, важно, какие задачи ты выполняешь и как. Территориальная оборона воюет на самых сложных участках фронта, работает бок о бок с регулярными подразделениями ВСУ, и никто из командования, ставя боевую задачу, не различает, это ТРО или другое подразделение.

У нас есть взаимодействие с регулярными подразделениями, я благодарен всем, кто защищает Бахмут… мы все выполняем одну задачу, мы идем к победе. Нам помогают подразделения, лучше обеспеченные, это касается задач, где требуется тяжелая бронированная техника или серьезные средства поражения.

– Какое настроение у бойцов?

– У нас – добровольцы, которые сами рвались в бой. Вы знаете, что мы находились в Киевской области, но часть наших подразделений в течение года выполняла самые сложные задачи в Северодонецке, Лисичанске, в населенных пунктах возле Бахмута. Сейчас мы добровольно передислоцировались под Бахмут, люди писали рапорты, что они готовы сразиться в любых горячих точках, и было принято решение направить нас на усиление этого участка фронта. Думаю, что мы с этой задачей очень хорошо справились. Морально-психологическое состояние ребят на высоком уровне, я благодарен всем своим собратьям, каждому, я вижу здесь их каждый день, я вместе с ними, и я хочу, чтобы они чувствовали также мою поддержку, поддержку общества. Потому я здесь и сейчас с вами общаюсь. Нравственно-психологическое состояние супер, будем побеждать.

– Какие с вами подразделения еще воюют?

– Сейчас с нами рядом стоит бок о бок 127 бригада терробороны, очень плодотворно мы взаимодействуем. Благодаря хорошим отношениям мы успешно выполняем задачи. Командир Роман Гриценко – очень профессиональный и настоящий герой, человек, находящийся здесь очень долго, он разобрался в тонкостях ведения боевых действий.

– Ну да, если соседи не надежны или нет горизонтальной коммуникации, то может быть очень большая беда. Враг часто бьет на стыках подразделений…

– Это происходит во время ротации, при замене подразделений противник этим пользуется. Или когда он чувствует, где слабые места и пытается зайти где-нибудь по флангу и ударить по слабому направлению.

– Насколько я знаю у вас в подразделении, служит очень много известных людей, кого можете назвать?

– У нас очень разнообразный батальон, очень много разных людей и я горжусь своими людьми, я горжусь теми людьми, которые рядом со мной бок о бок все это время, с 24 февраля. Это, например, как лидер ОʼТорвальда Евгений Галич, это шоумен Юрий Иванисько, Роман Стефанович Недзельский… это Дидух Владимир (известный в народе как авторитет "Вова-Морда"), который с двумя сыновьями своими пришел с первых дней, записался в ряды добровольцев, и они с честью и достоинством выполняют все поставленные задачи. Ну, разве нас можно перейти?

– Насколько помощь волонтеров важна? Волонтеры, да понимаю, вас порой и бронетехникой обеспечивают?

– Да, у нас много друзей. Вот, отбросив политику, скажу, сейчас, когда встал вопрос эвакуации, нам предоставил бронемашину фонд Петра Порошенко. Спасибо им за помощь, я думаю эта машина будет действительно нам пригодится, потому что это очень важно.

Я благодарен волонтерам Обуховщины, нашим друзьям, которые нам помогают. Роман Недзельский этими вопросами занимается, в частности – техникой. Нам много помогают артисты. Я благодарен тем артистам, которые сделали видео для поддержки ребят, они их мотивируют. Многие автомобили нам через Романа Стефановича предоставил Олег Винник, это "волчицы", как он их называет, у них есть своя маркировка, и они используются на передовой. Нас поддерживают такие звезды как Тина Кароль, Настя Каменских, Джамала, это группа "Сказка", Тарас Петриненко, Иво Бобул, Мила Нитич, Гарик Кричевский, Ира Билык, очень много известных спортсменов, "Динамо" (Киев). О нас многие знают и мы со многими сотрудничаем, возможно я кого-то не вспомнил сейчас, но я очень всем благодарен. Это также Даша Астафьева, я всех звезд спасибо.

– Что там происходит с той стороны окопов, враги постепенно убегают со своих боевых позиций? Что вы видите в своих бинокли?

– Я эту информацию подтверждаю. Враг пытается идти на штурмовые действия, но желания у него идти на штурм нет вообще, они демотивированы. После того, как были уничтожены многие их передовые группы, следующие группы совсем не желают идти в атаку. Они даже не забирают своих 200. Иногда мы наблюдаем, как они пытаются вынести 300 и оказать какую-то помощь, хотя чаще 300 остаются здесь, брошенные в этих разрушенных зданиях, которые для них становятся их местом отдыха.