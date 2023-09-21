'Шершни Довбуша' больно жалят вражеские танки': воины 68-й бригады показали, как уничтожают технику РФ на фронте. Видео

Воины Сил обороны продолжают активно уничтожать российских оккупантов и их военную технику на поле боя в Украины. Бойцы 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша отминусовали у врага сразу три танка.

Этот момент военным удалось заснять на видео. Кадры опубликовали в среду, 20 сентября, на официальной Facebook-странице бригады (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Для того, чтобы уничтожить технику преступных войск страны-агрессора украинские воины использовали дроны и ВОГи. Россияне потеряли танки на одном из участков фронта, где именно это произошло, не уточняется.

Видео дня

В сообщении также говорится, что "Шершни Довбуша" (так называется тип беспилотника) успешно атаковали вражескую технику.

"Шершни Довбуша" больно жалят вражеские танки. Броня россиян страдает от наших гранат и ВОГОв, когда оккупанты меньше всего этого ожидают. Ибо нет спасения от дронов безудержных росомах!" – говорится в сообщении 68-й бригады.

На кадрах видно, как украинские воины с БПЛА сбрасывают на танки россиян взрывчатку. После этого техника врага начала дыметь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области на Бахмутском направлении военнослужащие Сил специальных операций ВС Украины ликвидировали российскую 152-мм гаубицу "Мста-Б". Вместе с ней были уничтожены боеприпасы "Краснополь".

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