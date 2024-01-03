Шесть выстрелов в минуту: воины ВСУ рассказали, как польский "Краб" помогает уничтожать врага на Бахмутском направлении. Видео

На Бахмутском направлении (Донецкая область) защитники Украины используют польские самоходные артиллерийские установки "Краб". По сравнению с советскими образцами, с этой САУ работать легче, говорят артиллеристы ВСУ.

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Боевая машина более маневренная и быстрая, может стрелять прямой наводкой, как танк, дальностью до километра, и производить шесть выстрелов в минуту с электронной системой наведения. В то же время ее вес (48 т) в плохую погоду является минусом, так как в мягкой почве гаубица может легко погрязнуть. Поэтому маршруты перед выездом тщательно планируют, рассказали ТСН военнослужащие 26-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича.

"По болоту не очень она. Но – молодец! Скребет хорошо, мы ее коптим, даем жару", – сказал защитник Украины Андрей с позывным "Томос". Он признался, что в его команде эту артустановку шутливо называют "бибика".

"Краб" – дальнобойная гаубица натовского калибра 155 мм. Свое название польская установка с немецким двигателем получила из-за клешни, на которую опускается пушка после выстрела.

Военнослужащие 26-й бригады на этой машине работают почти два года. Киевлянин Вадим рассказал, что в артиллерии он восемь лет. Его пушки во время полномасштабного вторжения россиян оттесняли врага с Черниговщины, теперь работают под Бахмутом.

Иностранное оружие для оккупантов – лакомая цель, на которую они охотятся при первой же возможности. Поэтому воины тщательно маскируют гаубицу, а также установили на нее дополнительную защиту от российских дронов-камикадзе "Ланцет".

Как писал OBOZ.UA:

– Защитники Украины 3 января сдерживали вражеские штурмы на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском направлениях. На левобережье Херсонской области наши Герои также отбивают атаки оккупантов, удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

– Ранее воины 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ показали, как превратили автомобиль BMW в реактивную систему залпового огня. Эту самодельную установку наши защитники применяют против оккупантов в районе Бахмута.

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