Шикарные кадры: на Кураховском направлении Нацгвардия уничтожила технику и личный состав РФ. Видео

На Кураховском направлении бойцы Национальной гвардии остановили колонну российской бронетехники в районе Максимильяновки. Штурм врага был отбит с помощью ударных БПЛА, враг понес потери в технике и живой силе.

Соответствующие архивные кадры опубликовал в своем Telegram-канале украинский журналист Юрий Бутусов. Он сообщил, что уничтожением колонны противника занималось спецподразделение БПЛА 27-й Печерской бригады Нацгвардии Lasar's Group.

"И еще шикарные архивные кадры, которые ранее не публиковались... На видео – тотальное уничтожение бомберами колонны российской бронетехники в районе Максимильяновки, Кураховское направление фронта", – написал Бутусов.

Подробности операции

Подразделение Lasar's Group организовало дневное дежурство в полосах ответственности 15-й бригады оперативного назначения НГУ, 46-й отдельной аэромобильной бригады, 37-й отдельной бригады морской пехоты и 113-й отдельной бригады территориальной обороны. Было задействовано три точки взлета БПЛА.

Во время дежурства в полосе ответственности 46-й отдельной аэромобильной бригады с 07:55 по 15:30 было обнаружено движение двух колонн бронированной техники общим количеством девять единиц. Они пересекли линию боестолкновения в районе Максимильяновки Донецкой области.

Для поражения целей нацгвардейцами были задействованы две точки взлета и восемь пилотов. Ударными БПЛА в целом было выполнено 17 вылетов.

Результатом стало уничтожение боевой машины пехоты – она взлетела в воздух и разлетелась на маленькие фрагменты, и поражение одного российского танка. Колонна противника была остановлена, штурм – отбит.

Как сообщал OBOZ.UA, на южном направлении украинские пограничники уничтожили лодку с российскими захватчиками с помощью FPV-дрона. В ГПСУ подчеркнули, что такие операции проводятся регулярно для уничтожения живой силы противника и его техники.

