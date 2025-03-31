Шли штурмовать позиции: воины ССО взяли в плен двух российских солдат на Курщине. Видео

Воины 6-го полка Сил специальных операций взяли в плен двух российских оккупантов на территории Курской области РФ. Группа вражеских солдат шла штурмовать украинские позиции, но наши воины остановили их и пополнили обменный фонд.

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В ходе операции также были уничтожены несколько врагов, скрывавшихся в блиндаже. Об этом сообщили в официальном канале Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что российские войска приближались к Силам безопасности и обороны, когда одна из находившихся рядом групп полка ССО "Рейнджер" совершила специальную операцию. Операторы ССО обошли россиян со стороны и вступили в ближний контакт.

"В результате слаженной работы уничтожены несколько находившихся в блиндаже вражеских военных. Также во время огневого контакта операторы заставили еще двух военных противника сдаться в плен и сохранить жизнь", – говорится в сообщении.

Украинские воины захватили двух пленных:

оккупант Михаил 1980 года рождения,

оккупант Андрей 1982 года рождения из деревни Лисино Нижегородской области РФ.

Воины ССО продолжают работать дальше и уничтожают российских захватчиков, пока российская пропаганда распространяет фейки о Силах спецопераций.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области украинские воины ликвидировали майора Росгвардии, уроженца Северной Осетии Марата Тибилова. Оккупант до Курщины воевал против украинцев в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

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