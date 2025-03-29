ВСУ на Курщине ликвидировали майора Росгвардии: месяц назад Путин вручил ему 'Золотую звезду'

На Курщине украинские воины ликвидировали очередного оккупанта. Речь идет о майоре Росгвардии, уроженце Северной Осетии Марате Тибилове, который до Курской области воевал против украинцев на Луганщине, Донетчине и Запорожье.

Видео дня

В прошлом месяце Тибилов получил звание "героя России", "Золотую звезду" ему вручал лично российский диктатор Владимир Путин. О ликвидации оккупанта с позывным "Талиб" сообщили в Росгвардии.

"При выполнении служебно-боевой задачи в Курской области погиб Герой России майор Тибилов Марат Георгиевич. Руководство и весь личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации приносит соболезнования родным и близким офицера спецназа Росгвардии", – гласит сообщение российского ведомства, опубликованное 28 марта.

Примечательно, что накануне сообщения о ликвидации "Талиба" группа "Информационное сопротивление" опубликовала персональные данные этого военного преступника.

Известно, что родом 36-летний оккупант – из Владикавказа, что в Северной Осетии. В 2011 году окончил Северо-Кавказский Краснознамённый военный институт внутренних войск. Службу проходил в в/ч 6762 – 17 отряд спецназначения.

"Майор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Позывной "Талиб". Принимет непосредственное участие в боевых действиях на территории Украина на Запорожском, Донецком, Луганском направлениях и в Курской области в должности командира огневой группы спецподразделения Росгвардии", – рассказывали в "Информационном сопротивлении".

За убийства украинцев Тибилов еще в 2022-м получил от государства-агрессора два ордена мужества. А не так давно, 23 февраля, Путин лично вручил ему "Золотую звезду" героя России – за якобы уничтоженный на Курщине украинский танк.

В российских Z-пабликах после сообщения о ликвидации этого военного преступника поднялся настоящий вой. Они рассказывают, что на концерт к Кобзону "Талиб" попал после результативного удара украинских войск по российским позициям в Черкасском Поречном (между Малой Локней и Бердином). По версии пропаганды "майор Тибилов внес колоссальный личный вклад в разгром нацистов на данном рубеже".

"Враг прицельно атаковал место нахождения офицера с дальности в несколько десятков километров высокоточным оружием. Удар нанесен на 30 км вглубь территории России. Это было бы невозможно без разведки НАТО. Это было бы невозможно без вооружения НАТО", – причитает один из пабликов.

Большой некролог, посвященный "Талибу" и его "подвигу", написал и.о.губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Примечательно, что Тибилов оказался потомственным военным преступником. Его старший брат Игорь (1983 года рождения, капитан 12 отряда спецназа Росгвардии) также приехал в Украину, чтобы захватывать украинские земли и убивать украинцев. И был уничтожен на Луганщине в декабре 2023 года, сообщал блогер Necro Mancer. Тогда сам "Талиб" сочинял красочные истории о его "героической гибели"

Напомним, накануне стало известно, что украинские воины с помощью дронов на Покровском направлении ВСУ уничтожили "Град" и бронетехнику врага. Боевую работу они показали на видео.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!