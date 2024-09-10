Шмыгаль заявил, что Украина удвоила объем производства оружия: законтрактовано изготовление миллиона дронов

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина существенно увеличила объем производства оружия. В частности, только в 2024 году страна заключила контракты на изготовление миллиона беспилотников.

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Также глава правительства подчеркнул, что Украина работает над созданием снарядов для артиллерии. Об этом Шмыгаль заявил на пресс-конференции по итогам работы правительства в 2024 году.

По его словам, за первые 8 месяцев текущего года объем производства украинского оружия вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом. На данном этапе ведется работа по производству артиллерийских снарядов.

Кроме того, премьер отметил важную роль западных партнеров, которые покупают оружие украинского производства для Вооруженных сил Украины. По информации главы правительства, уже реализованы первые подобные контракты с Данией.

При этом Шмыгаль рассказал о проблеме дефицита бюджетных средств на нужды армии. Причиной нехватки денег премьер назвал нереалистичность прогнозов продолжительности войны.

"Когда мы планировали бюджет 2024 года, один из прогнозов МВФ был, что война будет продолжаться до лета 2024 года. Соответственно, были запланированы те военные расходы, которые есть. Но продолжается мобилизация и нужно финансирование", – объяснил премьер-министр.

Шмыгаль заявил, что сейчас идет дискуссия с МВФ о том, где Украине взять деньги на нужды армии.

"Один из источников – увеличение военного сбора и справедливое его распределение. Это предложение Кабмина. Убежден, что профинансируем нашу армию без задержек", – заверил глава правительства.

Напомним, в Украине подняли норму рентабельности при производстве боеприпасов до 25%. Это позволит привлечь больше инвесторов к производству оружия в Украине, что поможет предприятиям расширить и модернизировать свои линии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее немецкая компания Rheinmetall основала совместное предприятие с украинским партнером по обслуживанию и ремонту танков в Украине. В феврале 2024 года было заявлено, что в Мюнхене был подписан меморандум о производстве боеприпасов Rheinmetall в Украине.

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