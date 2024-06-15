Шольц объяснил, в чем действительно заинтересован Путин: это далеко не мир

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц высказался по поводу озвученных накануне российским диктатором Владимиром Путиным "условий для прекращения войны". По мнению чиновника, ультиматум главы РФ напрямую связан с стартующим 15 июня в Швейцарии Саммитом мира.

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"Несерьезное предложение" Путина, уверен Шольц, лишь снова подтверждает, что единственной целью РФ является захват территорий Украины. Об этом канцлер ФРГ сказал в интервью телеканалу ZDF.

По мнению Шольца, время озвучивания Путиным ультиматума Украины и Запада было выбрано не случайно – и российский диктатор при этом не стремится остановить войну. Его ультиматум, считает канцлер ФРГ, является "несерьезным предложением, но оно связано с мирной конференцией, которая проходит в Швейцарии".

"В то же время Путин также показал, в чем он действительно заинтересован, а именно в классическом империалистическом захвате территорий", – добавил немецкий канцлер, подчеркнув, что именно Россия в войне с Украиной является агрессором.

В то, что ультимативные требования Путина теоретически могли бы остановить кровопролитие, Шольц не верит. Ведь речь идет об аппетитах агрессора, стремящегося захватить чужую землю.

"Вот почему это не то предложение, которое может сработать. Важно, чтобы для Украины был справедливый и честный мир. И Украина должна быть в состоянии не подписаться под каким-либо диктатом Путина, а действовать в собственных интересах", – подчеркнул федеральный канцлер Германии .

Шольц также выразил убеждение, что подавляющее большинство стран так называемого Глобального Юга "совершенно четко осознает, что речь идет о захватнической войне со стороны России".

Напомним, накануне 14 июня Путин выдвинул циничные условия переговоров с Украиной для завершения войны. Диктатор размечтался, что Украина отдаст РФ не только Крым и те части Донетчины, Луганщины, Запорожья и Херсонщины, которые оккупантам удалось захватить, но и выведет украинские войска из этих областей в их административных пределах, "подарив" агрессору и ту землю, которую он не смог завоевать.

Кроме того, Путин требует разоружения Украины, провозглашения ею нейтрального и внеблокового статуса, абстрактных "денацификации" и "демилитаризации", а также "обеспечения прав русскоязычных".

У Запада же он требует признать часть Украины российской, отменить все введенные из-за агрессии санкции и возобновить сотрудничество с РФ на всех уровнях.