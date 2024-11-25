Шпионил за защитниками Харькова: СБУ задержала российского информатора из УПЦ МП. Фото

Служба безопасности Украины задержала настоятеля храма Харьковской епархии УПЦ МП, сотрудничавшего с российскими оккупантами. 43-летний протоиерей по заказу агрессора сливал информацию о Силах обороны Украины в Харьковском регионе.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Согласно материалам дела, священнослужитель отслеживал перемещение военной техники ВСУ и пытался узнать количество личного состава и вооружение на украинских блокпостах.

Все полученные сведения он посылал российским оккупантам через мессенджеры, обозначая важные объекты на гугл-картах и добавляя подробные описания.

Информацию, которую передавал шпион, оккупанты планировали использовать для подготовки ракетно-бомбовых ударов по позициям Сил обороны Украины, в том числе привлеченных к защите Харькова.

СБУ сработала на опережение и предотвратила вражеские атаки благодаря своевременному разоблачению и документированию преступной деятельности клирика.

Во время обысков у задержанного был изъят мобильный телефон с поличным его сотрудничества с агрессором, а также российские рубли и кремлевские награды.

Известно, что протоиерей родился в Мелитополе и находился на территории России с 2009 по 2018 год. После возвращения в Украину он работал ИТ-специалистом в епархиальном управлении УПЦ МП и был назначен настоятелем местного храма в Харькове. Выполнять враждебные задачи он начал в октябре 2024 года.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ). Злоумышленник находится под стражей, и ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в Украине к 15 годам лишения свободы приговорили агентку ФСБ, которая шпионила в Запорожье под видом волонтера. Установлено, что женщина работала под оперативным псевдонимом "007" и действовала в пользу врага, собирая разведданные об украинских позициях.

Ранее сообщалось, что в Украине осудили агента Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), готовившего серию воздушных атак врага по Днепру и Киеву. Предатель был задержан в феврале этого года, теперь он получил 15 лет лишения свободы.

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