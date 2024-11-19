Готовил ракетные удары по ТЭС и военному госпиталю: предатель из Днепра получил 15 лет заключения. Фото

В Украине осудили агента Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), который готовил серию воздушных атак врага по Днепру и Киеву. Предатель был задержан в феврале этого года, теперь получил 15 лет лишения свободы.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и в Офисе генерального прокурора. 22-летний житель Днепра дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

Через Telegram он давал агенту задания собирать информацию о местоположениях военной техники ВСУ, блокпостах ТрО, объектах критической инфраструктуры, а также медицинских учреждениях, где лечат военных в Днепре и Киеве.

Киберспециалисты СБУ задержали злоумышленника, когда он проводил разведку вблизи госпиталя Сил обороны. По данным следствия, мужчина отслеживал наличие на территории медучреждения украинских защитников, проходящих лечение после полученных ранений. Также он разведывал там ориентировочное количество боевых эвакуационных машин и другого транспорта ВСУ.

"В случае "подтверждения" информации о пребывании личного состава и военной техники на базе госпиталя оккупанты планировали совершить по нему ракетный удар", – говорится в сообщении.

Предатель предоставил представителю ФСБ свою карту для получения оплаты за переданные данные. Он успел передать информацию о четырех объектах – он снял на видео и передал данные о здании одного из ТЦК и СП в Днепре, административном здании ТЭС, расположении воинской части Нацгвардии Украины и военном клиническом центре.

Следующей задачей российского агента была корректировка воздушной атаки на местную тепловую электростанцию, однако сотрудники СБУ заблаговременно его разоблачили.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств агент признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали в Одессе агентурную группу российской Федеральной службы безопасности (ФСБ). В ее состав входили трое местных жителей, в том числе несовершеннолетние, которые должны были совершать взрывы и поджоги в разных регионах Украины.

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