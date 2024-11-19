Готовили взрывы и поджоги: в Украине обезвредили агентурную группу ФСБ, которая должна была устроить теракты. Фото

Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали в Одессе агентурную группу российской Федеральной службы безопасности (ФСБ). В ее состав входили трое местных жителей, в том числе несовершеннолетние, которые должны были совершать подрывы и поджоги в разных регионах Украины.

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В ближайшее время злоумышленники готовили подрыв самодельного взрывного устройства с многочисленными человеческими жертвами на юге Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам дела, фигурантам удалось совершить один подрыв в Киеве, после которого их задержали по горячим следам. Одним из участников вражеской ячейки был 17-летний парень: он в середине ноября прибыл в столицу, где заложил взрывчатку возле здания одного из госорганов Украины.

Взрывное устройство было начинено гвоздями и шурупами, в действие его привели с помощью модуля дистанционного управления.

"Задокументировано, как фигурант скрывался в арендованных квартирах столицы, а впоследствии поездом вернулся в Одессу для совершения новых терактов. Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали его на горячем, когда он приобрел химические составляющие и поражающие элементы для изготовления еще одной взрывчатки", – говорится в сообщении.

Кроме того, во время спецоперации были задержаны сообщники несовершеннолетнего. Это двое одесситов в возрасте 15 и 20 лет, которые поджигали отделения "Укрпочты" в портовых городах – Одессе и Николаеве.

Как установило расследование, все трое фигурантов удаленно "замыкались" на одного российского куратора, в поле зрения которого попали в Telegram-каналах по поиску легких "заработков". Они разрабатывали и "соглашали" с ним планы терактов, а также по его инструкции производили легковоспламеняющиеся средства и взрывные устройства.

Следователи СБУ и НПУ сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 258 (террористический акт) и ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом).

Два фигуранта уже находятся под стражей, вопрос о привлечении к ответственности несовершеннолетнего участника вражеской группы еще решается. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области к 15 годам тюрьмы приговорили наводчицу из Торецка. Она сотрудничала с российской ФСБ, корректировала ракетные удары террористов по школам и детсадам в городе.

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