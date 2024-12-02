Шпионила за Силами обороны: СБУ задержала агентку ГРУ, которая ждала захвата Лимана. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агентку ГРУ РФ, которая шпионила за защитниками Лимана Донецкой области и ждала захвата города россиянами. Предательницей оказалась 67-летняя пенсионерка, по указанию врага она обходила окрестности прифронтовой громады и фиксировала локации Сил обороны.

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Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, наибольшее внимание шпионка ГРУ обращала на расположение укрепрайонов и огневых позиций Вооруженных сил Украины, вовлеченных в боевые действия на Лиманском направлении.

Эти данные требовались оккупантам для планирования новых боевых операций, направленных на продвижение вглубь Донетчины.

Также предательница "отчиталась" куратору в РФ о последствиях российских обстрелов Лимана и близлежащих территорий.

Контрразведка СБУ разоблачила фигурантку, задокументировала преступления и задержала ее. В то же время были предприняты комплексные меры по защите позиций украинских военных.

Во время обысков у жительницы Лимана изъят телефон с доказательствами общения с ГРУ.

Как установило следствие, враг дистанционно вышел на пенсионерку через ее знакомых в РФ, которые поддерживают войну против Украины и сотрудничают с российской военной разведкой.

После вербовки гражданка Украины контактировала с ГРУ через "связного" – боевика оккупационных группировок РФ, воюющего на востоке украинского государства.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения").

Сейчас фигурантка находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Контрдиверсионные мероприятия осуществляли сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, контрразведка СБУ в Харькове разоблачила агентурно-боевую группу ГРУ РФ, которая совершала поджоги и шпионила за подразделениями украинских военных. В частности, в июне злоумышленники подорвали авто военнослужащего ВСУ, защитник получил тяжелые ранения.

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