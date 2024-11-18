В Харькове обезвредили оперативно-боевую группу российского ГРУ, которая подорвала авто с воином ВСУ и готовила новые теракты. Фото

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала в Харькове агентурно-боевую группу российского ГРУ. Злоумышленники совершали теракты в прифронтовом городе и шпионили за подразделениями Сил обороны.

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В июне этого года фигуранты подорвали авто военнослужащего ВСУ, в результате чего защитник получил тяжелые ранения. Детали о разоблачении вражеских приспешников сообщила пресс-служба СБУ, публикуя кадры задержания.

Установлено, что для совершения теракта против украинского воина фигуранты отследили парковку его автомобиля в Харькове и заложили под нее самодельное взрывное устройство.

По данным контрразведки СБУ, в состав вражеской ячейки входило четверо местных жителей: харьковский инженер-программист, бывший военный и двое безработных. Их деятельность координировал боевик так называемого спецназа "ДНР", который воюет против Украины на восточном фронте и сотрудничает с российским ГРУ.

По его указанию, после подрыва авто военнослужащего, агенты готовили следующий теракт против Сил обороны. Для этого они сделали еще одно взрывное устройство и пытались спрятать его в заранее обустроенном тайнике.

"Одновременно фигуранты получили задачу отследить и пустить под откос железнодорожный поезд, который перевозил военную технику ВСУ на передовую. Контрразведка СБУ задокументировала преступления российской агентуры и задержала всех четырех участников группы", – говорится в сообщении.

В частности, один из фигурантов был задержан на горячем в лесополосе, где он пытался спрятать коробку со взрывным устройством. Других агентов задержали по адресам их проживания.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины ч. 2 ст.111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Также решается вопрос дополнительной квалификации преступлений агентов по ст. 113 (диверсия) и 258 (террористический акт). Злоумышленники уже находятся под стражей, за совершенное им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ разоблачила 72-летнего ученого-механика из Харькова, работавшего на российский военно-промышленный комплекс. В частности, он помогал оккупантам совершенствовать дроны-камикадзе типа "Шахед".

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