Штаб Черноморского флота РФ в Севастополе по-прежнему стоит в руинах: спутниковое фото

Во временно оккупированном Севастополе штаб Черноморского флота РФ по-прежнему стоит в руинах. Несмотря на пропагандистские обещания путинские захватчики даже не приступили к ремонтным работам.

При этом оккупанты, вероятно, даже не собираются восстанавливать штаб ЧФ РФ. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Спутниковый снимок высокого разрешения, который предоставил OSINT-исследователь MT Anderson, показывает теперешнее состояние штаба вражеского флота.

Стоит отметить, что почти половина здания получила существенные разрушения после ракетного удара. Поэтому захватчикам, вероятно, не удастся восстановить штаб.

В то же время военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что российская ПВО, несмотря на заявления, не способна полностью обеспечить безопасное пространство над территорией временно оккупированного Севастополя. Поэтому в ближайшей перспективе противник не будет расходовать ресурс на то, чтобы восстанавливать здание штаба Черноморского флота.

Напомним, 22 сентября 2023 года в штабе Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе раздался взрыв. Над городом поднялся черный дым, оккупационные власти пожаловались на ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ.

Ранее сообщалось, что пока крымские коллаборанты и оккупанты уверяли, что российская ПВО отразила атаку, в Воздушных силах и ВСУ подтвердили удар по штабу ЧФ в Севастополе и пообещали продолжение.

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